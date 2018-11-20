إرشادات للحفاظ على بطارية السيارة مع المسافات القصيرة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني لحماية البطارية في الشتاء، بتشغيل أقل عدد ممكن من التجهيزات التي تستهلك التيار الكهربائي، وذلك أثناء القيادة لمسافات قصيرة، طالما أن ذلك لن يضر بالسلامة.

وأوضح عضو الهيئة الألمانية، فينتشينزو لوكا، أمس، أن قائد السيارة لا يمكنه الاستغناء عن الضوء للرؤية الواضحة على سبيل المثال، على العكس من التجهيزات الإضافية للراحة مثل تدفئة المقاعد وأنظمة الصوت الفائقة التي تستهلك المزيد من التيار، والتي لن تتمكن السيارة من إعادة شحن الطاقة التي تم استهلاكها في المسافات القصيرة بشكل كافٍ.

وأضاف لوكا أن السيارات الحديثة يوجد فيها أيضاً العديد من الأنظمة التي تستهلك التيار حتى في حال توقف السيارة، مشيراً إلى أن الموديلات الكبيرة تحتوي على أكثر من 70 وحدة تحكّم، منها ما يبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقاف السيارة، ومن هذه الأنظمة نظام الدخول دون مفتاح ونظام الإنذار، وعند عدم إغلاق السيارة في المرآب تبقى بعض وحدات التحكم أيضاً في وضع الاستعداد وهو ما يتطلب استهلاك التيار.