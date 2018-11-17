«هارلي ديفيدسون» تدشن مرحلة «الدراجة الكهربائية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّنت شركة «هارلي ديفيدسون» رسمياً حقبة صناعة الدراجات الكهربائية، وذلك بالكشف عن نتاجها الأول على صعيد «الدراجات الصديقة للبيئة» Livewire في دراجة تعتمد في استخلاص قوتها على محرك كهربائي مغناطيسي دائم، يتولى توليد عزم دوران مباشر، ويساعد على تحقيق تسارع يماثل ما تقدمه الدراجات العاملة بمحركات الوقود الاحتراقي.

وأشارت الشركة، إلى أن تزويد «Livewire» بمحرك كهربائي يسهم في تحسين إمكانية التعامل مع الدراجة، فضلاً عن خفض مركز الثقل والتوازن للدراجة، جراء تثبيت المحرك في وضع عميق في الهيكل، مستفيداً من البُعد عن مفاهيم الكتل الضخمة التي عادة ما تفرضها تشعبات المحركات العاملة بالوقود.

وتشتمل باقة تجهيزات الدراجة النارية، على مكابح أمامية رياضية نوع «Brembo» مصنوعة من كتلة واحدة، وتعمل على أقراص مكابح بقطر 300 ميلمتر لكل منها، كما تأتي الدراجة مزوّدة بنظام المكابح المانع للانغلاق (ABS).

وأكدت الشركة أنه يمكن شحن الدراجة عن طريق المقابس الكهربائية المنزلية، أو من خلال محطات الشحن.