10 شركات سيارات تجاوز إيرادها السنوي 100 مليار دولار في 2018

المصدر: جوني جبور - دبي

حققت 10 شركات عالمية في صناعة السيارات إجمالي إيرادات جاوز حاجز «1.6 تريليون دولار»، خلال العام الجاري، من أبرزها «مجموعة فولكس واغن» و«تويوتا».

وتدخل صناعة السيارات، ضمن قائمة أكبر الصناعات عالمياً، من حيث الإيرادات السنوية، خصوصاً أن العديد من مصنّعي السيارات يمتلكون ميزانيات ضخمة تفوق ما تملكها دول حول العالم، ويعود الفضل في ذلك لإيرادات يتخطى إجماليها حاجز تريليوني دولار سنوياً، تتنافس على جنيها كبريات الشركات، سواء المنضوية ضمن مجموعات، أو تلك التي تحاول جاهدة رسم طريقها بصورة مستقلة، على الرغم من التحديات الدائمة التي تفرضها الكلفة المرتفعة لعمليات التصنيع، وتحديات المحركات وتشابكاتها المختلفة، سواء التي تستند الى نطاق محركات الوقود الاحتراقي من جهة، أو المحركات الصديقة للبيئة من جهة أخرى بشقيها الهجينة والكهربائية التي تشهد في الآونة الأخيرة تنامياً كبيراً في ظل الضغوط التي تفرضها حكومات عالمية على قيود استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.

وعلى الرغم من هيمنة المجموعات الكبيرة، فإن شركات ناشئة نجحت منفردة في تحقيق إيرادات كبيرة خلال العام الجاري، من أبرزها شركة «تيسلا» الأميركية التي دخلت قائمة الـ15 الكبار بإجمالي إيرادات 11.8 مليار دولار، مستفيدة من التنامي الكبير في قطاع مبيعات السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وترصد «الإمارات اليوم»، بالاعتماد على تقارير لمواقع عالمية متخصصة في السيارات، أبرزها «آوتومبيل» الفرنسي، و«توب سبيد» الأميركي، أبرز 10 شركات سيارات يتخطى الإيراد السنوي لكل منها حاجز 100 مليار دولار.

johni_jabbour@yahoo.com

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