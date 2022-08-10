"تيك توك" تستعرض أدوات السلامة والرفاه في حدث تفاعلي بدبي

تعزز تيك توك، التزامها المجتمعي عبر تسليط الضوء على مفاهيم الأمان والرفاه الرقميين، وبأسلوب مبتكر عقدت الأسبوع الجاري لقاءًا تفاعلياً مع شريحة متنوعة من جمهورها لمعرفة مدى اطلاعهم على الإمكانات التي تقدمها المنصّة واختبار مدى قدرتهم على توظيف ميزات السلامة والرفاه الرقميين.

حرصت تيك توك خلال اللقاء الذي عقد بدبي على إضفاء جو تفاعلي مليء بالتسلية والنشاطات الرقمية ليتمكن المشاركون من التعرف على ميزات السلامة والأمان والرفاهية الرقمية التي توفرها المنصة لمستخدميها.

وتنافس المشاركون في فعالية تيك توك، من خلال أول لعبة لوحية واقعية، على اختبار مدى إلمامهم بميزات السلامة والرفاهية الرقمية، مثل خاصية "ربط الحسابات للعائلة" التي تسمح للأهل والمراهقين تحديداً من تخصيص إعدادات السلامة وفق احتياجاتهم الشخصية.

وركزت تيك توك خلال الأنشطة التفاعلية على مشاركة إعدادات السلامة والأمان المتعددة على المنصة، مثل خاصية "تقييد المحتوى" التي تحد من ظهور المنشورات غير المناسبة لهم، بالإضافة إلى خيارات تحديد إرسال "الرسائل الخاصة" للمستخدمين فوق سن 16 عاماً، والتي ويمكن أيضاً للوالدين تقييدها أو إيقاف تشغيلها لأبنائهم باستخدام خاصية "ربط الحسابات للعائلة".



وتوفر قائمة الإعدادات الرئيسة في المنصة خاصية "تصفية التعليقات" لحجب التعليقات غير المتوافقة مع منشئ الفيديو، ويمكن للمستخدمين إنشاء قائمة مخصصة تشمل الكلمات الرئيسية (المفتاحية) المطلوب حجبها داخل التعليقات التي قد تحتوي على هذه الكلمات تلقائياً.

حرصت تيك توك خلال الحدث التفاعلي الأخير على نشر أكبر قدر من المعلومات المفيدة لأفراد المجتمع المشاركين وتعريفهم بمدى التزام تيك توك بالأمن والرفاهية الرقمية للمجتمع، واكتسب المشاركون معرفة أعمق بالأدوات التي تقدّمها تيك توك حرصاً على ضمان تجربة فريدة ومفيدة لمستخدمي المنصة وعائلاتهم.