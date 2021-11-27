«إل جي» تكشف عن كمبيوتر من فئة «الكل في واحد»

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة إل جي الكورية الجنوبية» عن إطلاق الكمبيوتر الجديد: «34CN650N» من فئة «الكل في واحد»، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات موظفي الشركات الذين يحتاجون إلى مساحات عمل كبيرة.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر يمتاز بشاشة قياس 34 بوصة تعمل بدقة الوضوح (2560*1080 بيكسل)، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز. في ما يبلغ زمن الاستجابة نحو 5 مللي ثانية، مع تغطية نطاق الألوان «sRGB» بنسبة تصل إلى 100%.

وتروج «إل جي» للكمبيوتر الجديد من خلال درجة سطوع تبلغ 300 قنديلة/م2، ونسبة التباين «1000:1».

وفي حالة عدم استعمال الكمبيوتر المدمج، فإنه يمكن توصيل الشاشة بأجهزة أخرى عن طريق منفذ «HDMI»، ومنفذ «DisplayPort 1.2»، كما يمكن توصيل شاشتين إضافيتين، وإخراج الإشارات الصوتية عن طريق مقبس قياس 3.5 ملم.

وأشارت الشركة إلى أن وزن الشاشة يبلغ 8.3 كيلوغرامات، في ما يمكن إمالتها وتعديل الارتفاع بما يصل إلى 100 ملم.

وينبض بداخل الكمبيوتر الجديد معالج من «إنتل»، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 و256 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق الأقراص الصلبة الخارجية.