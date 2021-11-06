«ديل» تنتج كمبيوتر مكتبياً بمراوح هادئة التشغيل

المصدر: تكساس ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة ديل الأميركية»عن إطلاق الكمبيوتر المكتبي «XPS» الجديد، الذي يمتاز بتصميم بسيط وأنيق، ومراوح هادئة التشغيل.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تجهيز الكمبيوتر الجديد بأحدث المكونات التقنية والـ«هاردوير»؛ إذ تتوافر أمام المتعاملين إمكانية الاختيار بين معالجات «إنتل» من الجيل 12، مثل معالج «Core i5-12600K» بسرعة 4.9 غيغـــــــاهرتز، ومعــــــالج «Core i7-12700K» بسرعة 5 غيغـــــــــــاهرتز، ومعــالج «Core i9-12900K» بسرعة 5.2 غيغاهرتز.

وتوفر «ديل» للكمبيوتر باقة متنوعة من بطاقات الرسوميات للاختيار من بينها، مثل بطاقة رسوميات «UHD Graphics» من «إنتل»، كما يدعم الكمبيوتر ذاكرة الوصول العشوائي «DDR5» بسعة تراوح بين 8 و128 غيغابايت، إضافة إلى دعم مختلف أنواع الذاكرة الداخلية، بدءاً من القرص الصلب التقليدي «SATA HDD» بسعة (1) تيرابايت، وحتى قرص الحالة الساكنة «NVMe M.2 PCIe SSD» بسعة تصل إلى (2) تيرابايت، مع قرص صلب «SATA HDD» بسعة (2) تيرابايت. ويتكون الكمبيوتر الجديد من العديد من المزايا، منها وحدة تشغيل أسطوانات «DVD»، مع نظام تشغيل ويندوز الإصدار «Home» أو «Pro»، كما تتوافر منافذ التوصيل المعتادة على الجانبين الأمامي والخلفي.

وأكدت الشركة أن مراوح التبريد في الكمبيوتر الجديد تمتاز بهدوء التشغيل، ويصدر عنها نصف ضجيج الموديلات السابقة، كما يمكن الاستعانة بنظام تبريد بالمياه كأحد التجهيزات الاختيارية.