«مايكروسوفت» تلزم موظفيها العائدين إلى المكاتب بالتطعيم

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

انضمت «مايكروسوفت» إلى سائر شركات التكنولوجيا الأميركية، بإلزام موظفيها العائدين إلى المكاتب بالتطعيم ضد «كوفيد ـ 19»، في حين أرجات شركة «أمازون» خطتها لإعادة فتح مكاتبها حتى العام المقبل.

وأعلنت «مايكروسوفت» أن أقرب موعد لإعادة فتح مرافقها بالكامل في الولايات المتحدة سيكون في الرابع أكتوبر.

وقالت الشركة: «اعتباراً من سبتمبر، سنطلب إثباتاً بالتطعيم من جميع الموظفين، وأي ضيف يدخل مباني (مايكروسوفت) في الولايات المتحدة».

وأضافت أنها، تتابع تطورات الجائحة عن كثب، وتقوم بتكييف خططها وفق الوضع، مع اعتبار صحة الموظفين أولوية قصوى.

وأكدت شركة «أمازون» إرجاء عودة الموظفين إلى مكاتبهم حتى يناير المقبل عوضاً عن سبتمبر.

وقالت: «نطلب من الموظفين وضع أقنعة الوجه في مكاتبنا، باستثناء أولئك الذين تحققنا من تلقيهم اللقاح بالكامل».

وكانت شركتا «غوغل» و«فيس بوك»، قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، أن الموظفين العائدين إلى المكاتب سيحتاجون إلى أن يكونوا محصنين ضد «كوفيد ـ 19»، في أحدث خطوة من جانب الشركات والوكالات الحكومية الأميركية.

وعززت زيادة الإصابات بمتحور «دلتا» المخاوف مجدداً في الولايات المتحدة من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص.

من جهتها، حظرت «غوغل» على موظفيها غير المطعمين دخول مقارها، ومددت خيار العمل من المنازل حتى 18 أكتوبر.