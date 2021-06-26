«مايكروسوفت» تطلق «ويندوز 11» لتسهيل استخدام تطبيقات «أندرويد»

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

قدّمت «شركة مايكروسوفت الأميركية»، أول من أمس، «ويندوز 11»، الجيل الجديد من نظام تشغيل «ويندوز»، والذي تهدف من خلاله إلى تسهيل ولوج المستخدمين إلى التطبيقات المحملة عبر نظام «أندرويد» التابع لـ«شركة غوغل الأميركية».

وسيكون «ويندوز 11» أول نسخة مطورة من نظام التشغيل المطور من المجموعة الأميركية العملاقة منذ نحو ست سنوات، متوافراً الصيف الحالي، على شكل تحديث مجاني للأجهزة المجهزة بنظام تشغيل «ويندوز 10».

وقال رئيس «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، خلال مقطع مصور لتقديم النظام الجديد: «نحن أمام مفصل مهم في تاريخ (ويندوز)، وهذه بداية جيل جديد من المعلوماتية كل شيء فيه بات بشكل جديد».

وسيتمكن المتعاملون مع «ويندوز 11» من استخدام تطبيقاتهم المحمولة عبر نظام «أندرويد» على أجهزة الكمبيوتر من خلال المرور عبر متجر التطبيقات التابع لـ«أمازون» الذي لا يتيح بعض التطبيقات الأكثر شعبية على «أندرويد» المطورة من «غوغل»، بينها خدمة خرائط غوغل (مابس) أو خدمة الرسائل الإلكترونية (جي ميل).