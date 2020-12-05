الوصول إلى شريط الأدوات السريع في «مستندات غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

تحظى البرامج المكتبية التي تعمل من خلال الـ«ويب» برضا المستخدمين، لما تقدمه من ميزات فريدة لا تتمتع بها البرامج المكتبية التقليدية، فبإمكان المستخدم الوصول إليها في كل وقت ومن أي مكان.

كما أن المحتوى الموجود بها تتم مزامنته بين جميع أجهزة المستخدم، فضلاً عن إمكانية تشاركه مع الآخرين والعمل عليه بشكل جماعي. وتتميز مجموعة تطبيقات «غوغل درايف» بهذه الميزات نفسها وأكثر، لأن شركة «غوغل» تضيف إليها باستمرار أدوات وملامح جديدة.

ومن الميزات التي أضافتها «غوغل»، أخيراً، إلى تطبيق «المستندات» Google Docs شريط الأدوات السريع الخاص بتصحيح الكلمات التي يرى المستند أن بها خطأً معيناً.

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، اتبع الخطوات التالية للاستفادة من شريط الأدوات السريع لتصحيح الكلمات: سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق «مستندات غوغل» عبر الـ«ويب»، ثم اختر الملف الذي تريد تصحيح الأخطاء الواردة به، وانقر فوق الكلمة الوارد تحتها خط أحمر بزر الفأرة الأيسر، وعندها سيظهر أعلى الكلمة جهة اليمين شريط أدوات صغير، انقر فوق التصحيح المقترح للكلمة في أقصى يمين هذا الشريط إذا وجدت أنه يلائم قصدك منها، ومن ثم انقر فوق الأيقونة التي تظهر في شكل علامة «X» لتجاهل التصحيح الذي قدمه لك «غوغل»، وإزالة الخط الأحمر الموجود أسفل الكلمة، وبعد ذلك انقر فوق المربع الذي يحتوي علامة التعجب لتقدم تعليقك على اقتراح «غوغل» بخصوص التصحيح، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية يسار شريط الأدوات، لتستعرض المزيد من الخيارات كإضافة الكلمة إلى المعجم.