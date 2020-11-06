فك الارتباط بين «إنستغرام» و«فيس بوك»

المصدر: الامارات اليوم - دبي

عندما اشترت شركة «فيس بوك» تطبيق «إنستغرام» منذ سنوات عدة، أجرت تغييرات كثيرة على هذا الأخير. ومن ذلك الربط بين حساب المستخدم على شبكة «فيس بوك» وحسابه عبر «إنستغرام»، حتى إنه يمكن للمستخدم تشارك منشوراته في «إنستغرام» مباشرة من خلال «فيس بوك» بنقرة واحدة، وهو ما يقلل من الجهد الذي يبذله المستخدم في إدارة حساباته على الشبكتين.

لكن بعض المستخدمين قد لا يروق له هذا الأمر، ويرى أن من الأفضل أن يظل حسابه عبر «إنستغرام» ليضع عليه التحديثات الخاصة بالأنشطة اليومية، التي لا تتناسب مع «فيس بوك»، ثم يفكر في فك الارتباط بين الحسابين. فإذا كنت من مستخدمي المنصتين، وراودتك الرغبة في فك الارتباط بين الحسابين، اتبع الخطوات الآتية: افتح «إنستغرام» وانقر فوق أيقونة القائمة في أعلى يسار الشاشة، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية، ثم انقر فوق تبويب «الإعدادات» Settings، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الحساب» Account وانقر فوقه، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «الحسابات المرتبطة» Linked Accounts وانقر فوقه، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم الحسابات المرتبطة بحسابك على «إنستغرام» أو التي يمكن ربطه بها، وستشاهد علامة تأشير بجانب شبكة «فيس بوك»، وبعد ذلك انقر فوق خيار شبكة Fcebook، ثم فوق زر فك الارتباط Unlink داخل النافذة التالية لإزالة علامة التأشير وفك الارتباط بين الحسابين.