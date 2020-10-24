إضافة الشعار إلى فيديوهات «يوتيوب»

المصدر: الامارات اليوم

يحرص أصحاب القنوات في تطبيق «يوتيوب» على إضافة شعار علاماتهم التجارية إلى الفيديوهات الخاصة بهم على قنواتهم في التطبيق، وهو أمر تتيحه لهم الشبكة الشهيرة بسهولة، فيظهر الشعار الخاص بالعلامة لتجارية في نهاية الجانب الأيمن من الفيديو عند عرضه عبر «يوتيوب».

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عند القنوات التي حققت شهرة كبيرة على الموقع الذي يزيد عدد من يقومون بإنشاء المحتوى عبره على 50 مليون شخص. فإذا كنت من أصحاب القنوات عبر «يوتيوب»، وأردت إضافة الشعار الخاص بك إلى الفيديوهات، اتبع الخطوات التالية: أنشئ الشعار الذي تريده إذا لم يكن لديك شعار متاح بالفعل، وأعد تحديد حجم الشعار بحيث يظهر بشكل جيد في صورة أبعادها: «150×150»، ثم انقر فوق خيار «قناتك» Your Channel ضمن لوح القوائم يمين الشاشة، ومن ثم انقر فوق تبويب «استوديو يوتيوب» Youtube Studio في أعلى النافذة، ثم اختر الفيديو الذي ترغب في إضافة الشعار له، وبعدها انقر فوق ترس «الإعدادات» Settings داخل لوح الخيارات يسار الشاشة، ومن نافذة الإعدادات انقر فوق خيار «القناة» Channel في لوح الخيارات يسار الشاشة، ثم انقر فوق زر «العلامات التجارية» Branding في أعلى الشاشة، ومن ثم فوق زر «اختيار صورة» Choose Image في نهاية النافذة، وعندها اختر الصورة المرغوبة وتأكد من أن حجمها أقل من ميغابايت، وانقر داخل الدائرة المجاورة لخيار «كامل الفيديو» Entire Video ثم فوق خيار «الحفظ» Save في نهاية الشاشة.