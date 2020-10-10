تفعيل ملمح تشارك «الألبومات» في أجهزة «آي أو إس»

المصدر: الامارات اليوم

أصبح تشارك الصور أمراً سهلاً من خلال الهواتف وغيرها من الأجهزة اللوحية، فالأمر لا يتعدى بضع نقرات داخل تطبيقات الصور التي تزخر بها هذه الهواتف. لكن أحياناً قد يرغب المستخدم في تشارك «ألبوم» كامل خاص بموضوع معين، مثل قضاء عطلة في الخارج أو احتفال محدد، أو مؤتمر خاص بالعمل وما شابه.

والحقيقة أن تنفيذ هذه المهمة سهل للغاية عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، إلا أنه يقتضي في البداية أن يقوم المستخدم بتفعيل خيارات تشارك «الألبومات» قبل أن يبدأ بالفعل في اتخاذ هذه الخطوة، فإن كانت لك الرغبة نفسها يمكنك إتمام هذه المهمة من خلال الخطوات الآتية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر إلى الأسفل حتى تصل إلى تطبيق «الصور» Photos وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «تشارك الألبومات» Shared Albums، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وبموجب ذلك سيتحول اللون الرمادي إلى اللون الأخضر.