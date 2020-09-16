إنشاء قوائم «تويتر» على أجهزة «ماك»

المصدر: الإمارات اليوم

يساعد ملمح القوائم، في منصة «تويتر»، على تصنيف الحسابات المتشابهة تحت قائمة واحدة، فيتمكن المستخدم مثلاً من إنشاء قائمة للمصادر الإخبارية، وأخرى مثلاً للمشاهير، وثالثة لأبطاله الرياضيين أو ما شابه. ومن مزايا هذه القوائم أن بإمكان المستخدم جعلها قائمة عامة، فيمكن للآخرين الاشتراك بها، أو أن تكون قائمة خاصة فلا يطلع عليها غيره. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «تويتر» عبر أجهزة «ماك»، ورغبت في إنشاء قوائم تضم الحسابات المتشابهة، فاتبع الآتي: افتح تطبيق «تويتر» عبر جهاز «ماك»، وانقر فوق تبويب «القوائم» lists في القائمة الواردة يسار الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة «إنشاء قائمة جديدة» Create A New List، وتبدو في شكل ورقة بجوارها علامة الجمع في أعلى يسار الشاشة، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، أكمل بداخلها التفاصيل المطلوبة مثل اسم القائمة والوصف الخاص بها إن أردت، وبعد ذلك اختر اعتبار القائمة خاصة أو عامة، وإذا أردت أن تكون خاصة فحرك المؤشر المجاور لخيار «خاص» Private من اليسار إلى اليمين، ثم انقر فوق زر «إنشاء» Create الأزرق في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، ثم إبدأ بإضافة الحسابات التي تريدها إلى هذه القائمة، وذلك بالاختيار من بين الاقتراحات التي سيعرضها لك التطبيق، أو استخدام حقل البحث في الأعلى للعثور على الحسابات التي تريدها، وبعدها انقر فوق زر الإضافة بجوار الحساب الذي تريده، وعند الانتهاء انقر فوق زر «تم» Done في نهاية الشاشة.