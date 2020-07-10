الاستفادة من الميزات الخفية في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

مع التحديثات المتوالية التي تطلقها شركة «مايكروسوفت» لنظام التشغيل «ويندوز»، قد يغفل المستخدم عن بعض الميزات الجديدة التي يمكنه لو عرفها تقليل وقته وجهده والاستفادة من الكثير من المنافع، خصوصاً أن «مايكروسوفت» لا تميل غالباً إلى الكشف عن كل الميزات الجديدة، وتترك الأمر لمهارات المستخدم.

فإذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل «ويندوز 10»، فاتبع الآتي للاستفادة من بعض ميزات «ويندوز» الخفية: إذا لاحظت أن شاشة سطح المكتب ازدحمت للغاية بالنوافذ المفتوحة فيمكنك تصغير كل هذه النوافذ والإبقاء على النافذة التي تعمل عليها فقط بالنقر فوق شريط العناوين الخاص بالنافذة، ثم تثبيت الفأرة مع سحب النافذة للإمام والخلف بسرعة، وعلى الفور ستختفي النوافذ الأخرى وتبقي النافذة النشطة.

وفي حال رغبت في فتح قائمة «ابدأ» Start السرية، انقر فوق مفتاح ويندوز عبر لوحة المفاتيح بالإضافة إلى مفتاح «X» في اللحظة نفسها، وبموجب ذلك ستظهر قائمة تضم كل الملامح المهمة كلوحة التحكم ومدير المهام.

ويمكنك أيضاً فتح قائمة ابدأ السرية بالنقر بزر الفأرة الأيمن فوق الأيقونة التي تبدو في شكل مستطيلات عدة بنهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

وتستطيع التقاط صورة لشاشة حاسبك باستخدام ثماني طرق مختلفة في نظام التشغيل «ويندوز»، لكن أسرعها في التقاط صورة لشاشة الجهاز بالكامل وحفظها مباشرة، أن تنقر فوق المفتاح الذي يحمل أيقونة «ويندوز» ومفتاح «طباعة الشاشة» Print Screen Key في الوقت ذاته، وسيتم حفظ الصورة في مجلد «لقطات الشاشة» Screenshots الذي يندرج تحت «مجلد الصور» Pictures.