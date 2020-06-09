«كاسبرسكي»: 45% من العرب العاملين «عن بُعد» لم يتلقَّوا إرشادات بالأمن الرقمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجرت شركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، بالتعاون مع البوابة العربية للأخبار التقنية، دراسة استطلاعية بهدف التعرّف الى مدى استعداد الموظفين العاملين من منازلهم لحماية أنفسهم من الهجمات الرقمية.

وكشف الاستطلاع أن 45% من الموظفين العرب العاملين من منازلهم في جميع أنحاء العالم، لم يتلقّوا من أرباب عملهم أية إرشادات تتعلق بالأمن الرقمي خلال فترة العمل من المنزل.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن 54% من المشاركين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية للعمل «عن بُعد»، على الرغم من كونها غير مجهزة ببروتوكولات الأمن التي عادة ما تُجهّز بها أجهزة الشركات.

وقال الباحث الأمني الأول لدى «كاسبرسكي»، ماهر يموت، إن نتائج الاستطلاع تُظهر أن الوقت حان لأن نهتمّ بالأمن أينما كانت مواقع عملنا، وأن نتّخذ الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنين عبر الإنترنت في كل مكان.

ونصحت «كاسبرسكي»، الموظفين بعدم تنزيل أي محتوى تعليمي أو ترفيهي إلا من مصادر رسمية موثوق بها، وقصر الاتصال بالإنترنت على الشبكات الموثوق بها، أو استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN، فضلاً عن الاهتمام بالنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات على وسيط تخزين خارجي.