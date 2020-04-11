تعطيل ملمح «تعدد المهام» في أجهزة «آي باد»

المصدر: الامارات اليوم

تطور ملمح «تعدد المهام» Multitasking عبر أجهزة «آي باد» بشكل كبير، خصوصاً في نظام التشغيل Ipados 13، إذ شهد مجموعة من التغييرات والإضافات الجديدة، إلا أنه على الرغم من أهمية ميزات هذا الملمح، فإن البعض قد يعزف عن الاستفادة بها، ويفضل التوقف عن استخدامها لتكرار عمل هذه الملامح أثناء الاستخدام. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد» العاملة بنظام تشغيل iPadOS 13 فإنه يمكنك إيقاف عمل ملمح تعدد المهام من خلال النقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل اللوح الوارد في الجانب الأيسر من النافذة حتى تصل إلى تبويب: «الشاشة الرئيسة وقائمة التطبيقات المثبتة» Home Screen & Dock.

انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة، وانقر فوق قسم: «تعدد المهام» Multitasking، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: «السماح بتعدد التطبيقات» Allow Multiple Apps من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل. ويمكنك أيضاً إيقاف ملمح «صورة داخل صورة» Picture In Picture، وكذلك ملمح «الإيماءات» Gestures الذي يسمح للمستخدم بالتبديل بين التطبيقات ضمن القسم نفسه.