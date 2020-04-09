تعديل إعدادات الزر العلوي في «آي باد برو»

المصدر: الامارات اليوم

كما هو الحال مع هواتف «آي فون إكس» وما بعدها من اختفاء «زر الصفحة الرئيسة» Home Button، واضطلاع الزر الجانبي بالتحكم في كثير من وظائف الهاتف، أصبح الزر العلوي في أجهزة «آي باد برو» يلعب الدور نفسه ويتحكم في وظائف أكثر من الوظائف التي كان يؤديها زر الصفحة الرئيسة في الإصدارات الأقدم من أجهزة «آي باد».

ومن ذلك مثلاً تغيير سرعة النقر أو تنشيط المساعد الرقمي «سيري»، أو النقر المزدوج فوق الزر لإجراء المشتريات في حالة استخدام بصمة الوجه، وغير ذلك. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد برو»، اتبع الخطوات التالية لتعديل إعدادات الزر العلوي: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الايقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل الجانب الأيسر من شريط القوائم وانقر فوق تبويب «إمكانية الوصول» Accessibility، ومن ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة ومرر للأسفل وانقر فوق خيار «الزر الأعلى» Top Button، وعندها يمكنك من خلال النافذة الصغيرة التي ظهرت أمامك تغيير «سرعة النقر» Click Speed، وأن تحدد ما إذا كنت تفضل تنشيط «سيري» من خلال الزر الأعلى، أو إذا كنت تفضل استخدام رمز المرور الخاص بك للمشتريات بدلاً من استخدام بصمة الوجه والنقر المزدوج.