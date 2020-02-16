ملمح السُحُب المتحركة عبر إصدار الويب من «غوغل إيرث»

المصدر: الامارات اليوم

يتمتع تطبيق «غوغل إيرث» Google Earth بإصداراته المختلفة، بميزات لا حصر لها، إذ يمكّن المستخدم من استكشاف الكرة الأرضية بظواهرها الطبيعية والجغرافية، وإنشاء الجولات الافتراضية واستكشاف البحار والمحيطات. ومن الملامح التي يتميز بها إصدار الويب من التطبيق Google Earth On Web، ميزة السُحب المتحركة، إذ يمكن للمستخدم مشاهدة السحب وحركتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من خلال فتح متصفح «كروم»، والتوجه إلى موقع الويب الخاص بتطبيق Google Earth عبر الرابط:https:/‏‏/‏‏earth.google.com/‏‏web/‏‏.

انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «نمط الخرائط» Map Style الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مكعب وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى خيار: «تشغيل ملمح السحب المتحركة» Turn On Animated Clouds، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتشغيله، ليختفي اللون الرمادي ويظهر باللون الأزرق. مع ملاحظة أن التطبيق يظهر الغيوم ثابتة بشكل افتراضي وأن الغيوم المتحركة تتلاشى وتختفي عند تكبير العرض.