تغيير مكان معاينة رسائل البريد في نظام «كاتالينا»

المصدر: الامارات اليوم

لا تتوقف الشركات المنتجة لنظم التشغيل عن إطلاق الإصدارات الجديدة منها، للتغلب على مشكلات الإصدارات السابقة، أو لزيادة الميزات المقدمة لمستخدميها. وعندما طرحت شركة «أبل» الأميركية نظام التشغيل Macos Catalina لأجهزة «ماك»، أحدثت بعض التغييرات على «تطبيق البريد» Mail App ونقلت بعض التفضيلات الخاصة باستعراض البريد إلى أماكن أخرى، كما أزالت بعضها الآخر، ومع ذلك فقد ظل بإمكان المستخدم تغيير المكان الذي يمكنه معاينة الرسائل من خلاله، واختيار العرض العمودي للبريد، لذلك إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «كاتالينا»، فإنه يمكنك استخدام بعض ميزات البريد الجديدة مثل تغيير المكان المعتاد لمعاينة الرسائل Preview Location من أسفل الرسالة إلى جانبها الأيمن، وذلك عن طريق فتح تطبيق البريد ثم التوجه إلى شريط القوائم أعلى الشاشة.

انقر بعد ذلك فوق قائمة «عرض» View في نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم، ثم مرر داخل الجانب الأيمن من القائمة المنسدلة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى خيار «إظهار معاينة الرسائل بشكل جانبي» Show Side Preview وانقر فوقه، وهنا ستنتقل شاشة معاينة الرسائل بموجب ذلك من أسفل الشاشة إلى جانبها الأيمن.