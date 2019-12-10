الكشف عن حاسب لينوفو المحمول ThinkBook بمعالج الجيل العاشر من "إنتل"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شركة لينوفو، اليوم، عن طرحها أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook في الإمارات، لتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تفيد بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية أن أكثر من 94 في المائة من الشركات العاملة في الدولة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تسهم مجتمعة بأكثر من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المئة بحلول عام 2021.

وقد قامت لينوفو بتقديم تصميم لجهازها الجديد ThinkBook يرتكز على أبحاث العملاء، وخصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشتري عادةً أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للمستهلكين، للحصول على مزايا التصميم المتميز والأسعار المناسبة، إلى جانب رغبتها باستخدام الخدمات الإضافية والضمانات الممددة والتي تعد احتياجات أساسية لأي شركة اليوم.

وتتوافر حواسيب ThinkBook المحمولة متوفرة في السوق الإماراتية بأحجام 13 و14 و15 بوصة. ويعمل جهازيّ ThinkBook 14 وThinkBook 15 الشهيرين بنظام تشغيل ويندوز 10 برو ومعالج إنتل الجيل العاشر، بجانب ذاكرة إنتل Optane وقرص تخزين SSD، بجانب تقنية WiFi 6 ووحدات معالجة الرسوميات المنفصلة، فضلًا عن قارئ بصمة مدمج.

صممت لينوفو سلسلة ThinkBook S لتوفر أجهزة سهلة الحمل تضم ThinkBook 13s بحجم 13.3 بوصة، وصُنع هيكل الجهاز الخفيف من الألمنيوم بالكامل وطُلي بالمعدن الملس، كما أنه مزود بشاشة بأقل نسبة من الحواف. وكما هو الحال مع ThinkBook 14 و15، تمتلك سلسلة ThinkBook 13s أيضاً معالجات Intel® المتطورة وشاشة FHD، بينما تضمن مكبرات صوت Dolby Vision™ وHarman استمتاع المستخدمين بالاستماع للمحتوى الصوتي لأقصى حد ممكن.

وتعليقًا على ذلك، قال المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا، محمد هليلي: "نشأ رواد الأعمال الشباب اليوم خلال استخدامهم لأحدث التقنيات ويتوقعون أن تزيد أجهزتهم من إنتاجيتهم وأن تتسم بالموثوقية وتتناسب مع نمط حياتهم. وصُممت سلسلة ThinkBook لتلبية هذه الشريحة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية في تمكين وتسهيل نمو هذه الشركات".