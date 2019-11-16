تحديد حجم الصور في «غوغل»

المصدر: الامارات اليوم - دبي

إذا كنت ترغب في الوصول إلى حجم صور معين عند البحث في محرك بحث «غوغل»، فإنه يمكنك ذلك من خلال فتح محرك بحث «غوغل» أولاً، ثم أدخل موضوع البحث، وانقر زر «إدخال» Enter.

ستظهر أمامك نتائج البحث، وهنا انقر فوق قائمة الصور ضمن القوائم الموجودة تحت حقل البحث أعلى الشاشة، لتنتقل إلى بحث الصور.

انقر بعد ذلك فوق تبويب «الإعدادات»، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «البحث المتقدم».

مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «تضييق نطاق البحث»، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «حجم الصورة»، وبموجب ذلك ستظهر أمامك مجموعة كبيرة من الخيارات لحجم الصورة، ينتهي آخرها عند اختيار الصور التي يزيد حجمها على 70 ميغابكسل.

انقر فوق الحجم الذي ترغب فيه، علماً بأنه يمكنك تفعيل المزيد من الخيارات، مثل لون الصورة، أو نوع الملف، أو نسبة العرض إلى الارتفاع. وأخيراً انقر فوق زر «البحث المتقدم» ذي اللون الأزرق.