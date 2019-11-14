تحذير من أنشطة ضارة لتطبيق «ai.type»

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت مجلة «كمبيوتر بيلد» الألمانية من أن تطبيق لوحة المفاتيح «ai.type» يُشكل تهديداً أمنياً على الهواتف الذكية، المزودة بنظام التشغيل «أندرويد»، لذلك يتعين حذفه بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت المجلة أن خبراء شركة «أبستريم»، المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات الجوالة، لاحظوا أن هذا التطبيق مسؤول عن أنشطة ضارة، مثل تنزيلات تتم دون علم المستخدم، ومحاكاة تطبيقات أخرى للقيام بنقرات مزيفة في الخلفية على الإعلانات، كما يقدم إعلاناته الخاصة للقيام بعمليات شراء خدمات رقمية دون علم المستخدم. وأضافت «كمبيوتر بيلد» أنه نظراً لأن تطبيق لوحة المفاتيح يستقر في موضع حساس من نظام التشغيل يؤهله لقراءة جميع المدخلات تقريباً، يتعين على المستخدم التحقق من الشركة المطورة عند تثبيت تطبيقات لوحة المفاتيح.

ولفتت إلى أنه من الأفضل الاعتماد على لوحات المفاتيح، التي تراعي الخصوصية وحماية البيانات، مثل التطبيقات المفتوحة المصدر، والتطبيقات المجانية، مؤكدة أنه يجب تثبيت لوحة المفاتيح الجديدة، ثم إلغاء القديمة.