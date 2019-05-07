«مايكروسوفت»: نصائح قبل تثبيت «ويندوز 10» الجديد

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت شركة «مايكروسوفت» الأميركية بأن بعض الإعدادات والظروف، قد تؤدي إلى عدم تثبيت التحديثات الوظيفية الكبرى بشكل تلقائي على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل «ويندوز 10».

ونصحت الشركة قبل تثبيت التحديث الرئيس المقبل (الإصدار 1903)، المقرر طرحه نهاية مايو الجاري، بالتحقق أولاً من تثبيت التحديث الرئيس الأخير الذي تم طرحه في أول أكتوبر 2018 (الإصدار 1809).

ولفتت إلى أنه يمكن للمستخدم معرفة إصدار النظام عن طريق إدخال الأمر winver في نطاق البحث. وإذا كان الإصدار المثبت لايزال 1803، فينبغي على المستخدم تحميل برنامج Update Assistant، الذي يقوم بتحميل وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد الانتظار.

من جانبها، نصحت بوابة الاتصالات الألمانية «تيلتاريف» بتخصيص وقت كافٍ للتحديثات الوظيفية الكبيرة؛ موضحة أنها تستغرق من ساعتين إلى خمس ساعات.

وأوضحت أنه يمكن تجنب رسائل الأخطاء أثناء تثبيت التحديث عن طريق إزالة وحدة تخزين «يو إس بي» USB الخارجية أو بطاقات «إس دي» SD. كما يُفضل تعطيل برامج مكافحة الفيروسات.

ولمزيد من الأمان، تنصح البوابة الألمانية بإجراء نسخ احتياطي للبيانات على وسيط تخزين خارجي قبل تثبيت التحديثات الكبيرة.