اختصارات لوحة مفاتيح «آي باد برو»

تحوّل جهاز «آي باد» من أداة للتعامل مع الوسائط إلى ما يشبه أجهزة الحاسب المحمولة، مع طرح شركة «أبل» لأجهزة «آي باد برو» الملحق بها لوحة مفاتيح، لكن هناك بعض الاختلافات التي تعود إلى خصوصية كل جهاز، فإذا كنت ممن يفضلون استخدام اختصارات لوحة المفاتيح، فإنه يمكنك تفعيل بعض الإجراءات والمهام المتعلقة بالنظام في الجهاز كما يلي: انقر مفتاحي (Cmd + Space) لتصل إلى أداة بحث «سبوت لايت» Spotlight من أي مكان في الجهاز، وبالنقر فوق مفتاحي (Cmd+ H) يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسة. وإذا أردت فتح أداة التبديل بين التطبيقات من أي مكان على الجهاز، انقر مفتاحي (Cmd+ Tab).

وفي حال أردت التقاط صورة لشاشة الجهاز، انقر فوق المفاتيح الثلاثة (Shift+Cmd+3) معاً، وإذا رغبت في التقاط صورة للشاشة مع الدخول إلى وضع إضافة العلامات markup mode مباشرة، انقر الأزرار الثلاثة (Shift+Cmd+4) في الوقت نفسه. أما إذا أردت فتح قائمة DOCK التي تضم مجموعة التطبيقات المثبتة في الجهاز، فانقر فوق مفاتيح (Option+ Cmd+ D).

تحديد «موسيقى أبل» خيار افتراضي في «أليكسا»

أعلنت شركة «أمازون» في تحديثها الأخير لتطبيق «أليكسا»، عن دعم خدمة «أبل» الموسيقية عبر سماعات «أيكو الذكية». وأكدت أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل سيكون بمقدور مستخدمي السماعات اختيار خدمة «موسيقى أبل» كخيار افتراضي لتشغيل الموسيقى. فإذا كنت من مستخدمي سماعات «أيكو»، فإنه يمكنك اتباع الآتي لجعل خدمة «أبل» الموسيقية خدمة الموسيقى الافتراضية على «أيكو»: افتح «أليكسا» وانقر أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة، وانقر خيار الإعدادات، ثم انقر تبويب الموسيقى في النافذة التالية، ثم فوق خيار «انتقاء خدمات الموسيقى الافتراضية» Choose Default Music Services، وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «مكتبة الموسيقى الافتراضية» Default music library، وانقر داخله فوق خيار «موسيقى أبل»، ثم مرر مجدداً داخل النافذة نفسها حتى تصل إلى خيار «المحطة الافتراضية» Default station service، وضع علامة التأشير أمام «موسيقى أبل».