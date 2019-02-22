تغيير لون مؤشر الفأرة في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر الكثيرون أن مظهر «مؤشر الفأرة» mouse cursor أمر افتراضي غير قابل للتغيير في نظام التشغيل «ويندوز»، رغم أن النظام يتيح للمستخدمين التغيير في مظهر هذا المؤشر بما يتوافق مع حاجة ورغبات كل مستخدم. ويعطي نظام التشغيل «ويندوز 10» لمستخدمه فرصة أكبر في التعامل مع هذا المؤشر عن طريق تغيير لونه أيضاً ليتناسب مع القدرات البصرية لبعض المستخدمين الذين يرغبون في تمييز المؤشر بدرجة وضوح أعلى. فإذا أردت تغيير لون مؤشر الفأرة اتبع الخطوات التالية: انقر قائمة «ابدأ» Start، ثم انقر تطبيق «الإعدادات» settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس صغير في منتصف الجانب الأيسر من الشاشة، لتظهر نافذة جديدة، وعندها انقر داخلها فوق قسم «تسهيل الوصول» Ease of Access، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة غير مكتملة وعدة أسهم، وبعد ذلك مرر داخل القسم الأيسر من النافذة الجديدة وانقر تبويب «الفأرة» Mouse، ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن قسم «لون مؤشر الفأرة» Pointer color واختر اللون الذي ترغبه للمؤشر.