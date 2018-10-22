«غوغل» تتراجع عن وظيفة تسجيل الدخول في «كروم 70»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

تراجعت شركة «غوغل» الأميركية في الإصدار الحالي من متصفح «كروم» خطوة إلى الوراء؛ حيث يمكن للمستخدم تعطيل وظيفة ربط تسجيل الدخول بحساب «غوغل» مع وظيفة تسجيل الدخول بمتصفح «كروم» في الإصدار 70 الحالي، وهي الخطوة التي تعرضت لانتقادات شديدة، ومع ذلك تظل الوظيفة فعالة في ظل الإعدادات الافتراضية.

وأوضحت الشركة أنه إضافة إلى ذلك، يقوم متصفح «غوغل كروم» بإزالة جميع ملفات تعريف الارتباط «ملفات الكوكيز» أثناء تنفيذ الأوامر المناسبة، باستثناء ملفات تعريف الارتباط الخاصة بخدمات «غوغل».

وأضافت أن الإصدار 70 الجديد من متصفح «غوغل» يمنح المستخدم المزيد من إمكانات التحكم في الأدوات الإضافية، إذ إنه من خلال النقر بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة الأداة الإضافية فإنه يمكن تحديد ما إذا كان يجب تفعيل الأداة الإضافية للموقع، الذي يتم زيارته حالياً أم لا.

وأشارت «غوغل» إلى أن الإصدار الحالي من «كروم» يدعم ترميز الفيديو AV1، الذي سيصبح معياراً جديداً للعديد من منصات الفيديو على الإنترنت، بما في ذلك خدمة «يوتيوب».