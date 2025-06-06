19% نموا في أسواق الهواتف الذكية بالإمارات

شهدت أسواق الهواتف الذكية في الإمارات نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي في الطلب عليها خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة، والأعمال والنمو السكاني، بحسب بيانات لمؤشرات سوقية كشفت عنها أخيرا شركة "هونر" الدولية للمنتجات التقنية.

وكشف خبير التقنية والمدير العام لشركة "هونر" الدولية، لورانس لي، أنه وفقا للمؤشرات السوقية المرصودة فأن أسواق الامارات سجلت مظاهر ارتفاع إيجابية في الطلب على الأجهزة النقالة، و لا سيما تلك المزوّدة بميزات الذكاء الاصطناعي، والتي سجلت أعلى معدلات النمو خلال هذه الفترة.

وأوضح أن "أسواق الهواتف الذكية شهدت العديد من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة شملت مظاهر لتطور تصميم الأجهزة، سواء من خلال الشاشات المسطحة والكاميرات، أو وتقنيات التقريب البصري المتقدم، ودعم الأجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن "الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز سهولة الاستخدام بالأجهزة بدءًا من إدارة البطارية بذكاء وصولًا إلى تحسين جودة الصور تلقائيًا".