"غوغل" تضيف ميزة "دمج الصور" لمساعدها الذكي "جيمني"

كشفت شركة "غوغل" الأميركية عن إضافة ميزة "دمج الصور" إلى مساعدها للذكاء الاصطناعي التوليدي "جيمني".

وأوضحت "غوغل" أن تحديث "جيمني" الجديد سيتمكن من دمج الصور عبر العديد من تطبيقات غوغل الشهيرة مثل "التقويم" أو "غوغل درايف" أو "غوغل دوكس" أو "غوغل مابس" أو "يوتيوب".

كما سيتكامل "جيمني" في تقنيات دمج الصور كذلك بإصدار "أندرويد" مع تطبيقات أخرى مثل "سبوتيفاي" و"أوبين ستاكس" و"واتس آب" و"غوغل فوتوز".

وحسب "سبق" الإلكترونية، لفتت التقارير إلى أن الإصدار الجديد من "جيمني" بات متاحا على الأجهزة، ويضيف عنصرين جديدين، الأول يتيح تصفح الصور والملفات الاحتياطية للبحث عن الوجوه والمواقع والتواريخ، كما يوفر استجابات محددة، مثل "عرض صور السيلفي الحديثة" أو "البحث عن صور للمناظر الطبيعية".

أما العنصر الثاني أكثر استهلاكًا للبيانات، حيث يطرح أسئلة مثل "أين تناولت طعامً نباتيا في لشبونة؟" و"ما رخصة قيادة سيارة الفيراري التي رأيتها في بيرغامو؟"، ويؤدي النقر على أي نتيجة إلى فتح تطبيق الصور، وسيظهر زر "إظهار المزيد" لمزيد من التفاصيل.

ويمكن تفعيل صور غوغل من خلال تطبيق جيمني لنظام أندرويد، حيث ستجدها في الزاوية العلوية اليمنى، ضمن قائمة الملف الشخصي، ستجد التطبيقات، ثم انتقل إلى الوسائط، ثم فعّل صور غوغل.