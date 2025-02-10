علامة HONOR تصبح أول علامة تجارية تكنولوجية تنضم إلى قائمة الشركاء الرسميين في معرض اللوفر أبوظبي

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن شراكتها مع متحف اللوفر أبوظبي في المعرض المنتظر "ملوك إفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه" والذي يضم مجموعة استثنائية من أكثر من 350 عملاً، مقدماً رحلة غامرة في التراث الثقافي والفني والاجتماعي للممالك الأفريقية التقليدية.

يستمر المعرض حتى 25 مايو 2025، ويحتفل بتاريخ أفريقيا الغني وإبداعها وإرثها الثقافي الممتد من القرن الحادي عشر حتى القرن الواحد والعشرين، ويبرز تأثيرها الكبير في الفن المعاصر. يمكن للزوار اكتشاف مجموعة استثنائية من الصور الملكية، التماثيل، الأغراض المستخدمة في الطقوس، والمنسوجات، واستكشاف العلاقة العميقة بين الفن والسلطة والهوية عبر القارة الأفريقية.

تمثل هذه الشراكة علامة فارقة حيث أصبحت علامة HONOR أول علامة تجارية في مجال التكنولوجيا تنضم إلى قائمة الشركاء الرسميين للمؤسسة الثقافية الشهيرة. تتماشى هذه الشراكة مع رؤية HONOR الشاملة والتي تضع الإنسان في المقام الأول، التي تدمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة اليومية. من خلال هذا التعاون، تهدف HONOR إلى تعزيز تأثيرها على مجالات أبعد من التكنولوجيا، ودعم المبادرات التي تسهم في وحدة المجتمعات وإثراء التجارب الثقافية للجماهير العالمية.

شراكة رسمية

في هذه المناسبة تحدث لورنس لي، المدير العام لعلامة HONOR في دول مجلس التعاون "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الرسمية في هذا المعرض الفريد من نوعه في متحف اللوفر أبوظبي" كما أضاف "يعد هذا المعرض فرصة مثالية لمستخدمي HONOR Magic7 Pro الجدد للاستمتاع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة مريحة والتفاعل بسهولة مع رحلة الاستكشاف والتعلم."

تتزامن هذه الشراكة مع إطلاق HONOR Magic7 Pro في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. توقع أن يغير HONOR Magic7 Pro طريقة تفاعل المستخدمين في الحفلات والمعارض والمهرجانات من خلال مجموعة من الميزات الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار HONOR في دفع حدود الابتكار في صناعة التكنولوجيا، تعتبر شراكتها مع متحف اللوفر أبوظبي خطوة هامة في الجميع بين التكنولوجيا و استكشاف الفنون والثقافة.

نبذة عن اللوفر أبوظبي

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر 2017. إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة الإسلامية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لينثر شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه الأول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني وثقافي.

يحتفي متحف اللوفر أبوظبي بالإبداع العالمي للبشرية كما يدعو الجماهير إلى تأمّل الإنسانية من منظور مختلف. ومن خلال نهجه التنظيمي المبتكر، يركز المتحف على مد جسور التفاهم بين الثقافات من خلال رواية قصص الإبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان.

ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية والنصوص الدينية واللوحات التاريخية والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة لدى المتحف تشكيلةٌ من الأعمال المُعارة من 19 مؤسسة فرنسية شريكة ومتاحف إقليمية ودولية.

ويُعد اللوفر أبوظبي منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من المواهب وروّاد الثقافة. كما يُعد المتحف بمثابة منصة ترتبط فيها أواصر المجتمعات ويحظى فيها الجميع بالترفيه عبر معارضه الدولية، وبرامجه، ومتحفه الخاص بالأطفال.

نبذة عن HONOR

تعد HONOR شركة رائدة عالميًا في تقديم الأجهزة الذكية. وهي مكرسة لأن تصبح علامة تجارية تكنولوجية عالمية أيقونية، وتخلق عالماً ذكياً جديداً للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. مع تركيز لا يتزعزع على البحث والتطوير، تلتزم بتطوير تكنولوجيا تمكّن الناس حول العالم من التفوق، مما يمنحهم الحرية لتحقيق المزيد. من خلال مجموعة من الهواتف الذكية عالية الجودة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء التي تناسب جميع الميزانيات، تتيح مجموعة منتجات HONOR المبتكرة، الممتازة والموثوقة للناس أن يصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم.