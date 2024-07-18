علامة HONOR تعلن عن إطلاق سلسلة HONOR 200 في منطقة الشرق الأوسط وتكشف عن مستقبل تصوير البورتريه بالذكاء الاصطناعي

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً عن الإطلاق الإقليمي لسلسلة HONOR 200 الجديدة كلياً في حفل إطلاق مذهل أقيم في دبي. تقدم السلسلة طرازين متطورين، HONOR 200 Pro و HONOR 200، ويعدان بإعادة تعريف تجربة استخدام الهاتف الذكي والتصوير الفوتوغرافي لصور البورتريه مع مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر الكاميرا، المعالج، الشاشة، واجهة المستخدم والإمكانات القوية في تصميم أنيق. ستكون سلسلة HONOR 200 متاحة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وعمان وقطر والكويت والأردن ومن المتوقع طرحها لاحقًا في جنوب إفريقيا.



وتمحور الحدث حول مفهوم الانطلاق في رحلة إلى "عالمHONOR للذكاء الاصطناعي"، حيث تمت دعوة الضيوف لاكتشاف أحدث التطورات في التصوير الفوتوغرافي لصور البورتريه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في سلسلة HONOR 200. كما شارك الحضور في مناطق وتجارب تفاعلية بالإضافة إلى حجرة التصوير التي استعرضت القدرات المبتكرة والتميز لتقنية الذكاء الاصطناعي في التقاط صور البورتريه.

علاوة على ذلك، شارك المسؤولين في شركة HONOR الضوء في هذا الحدث على توسع العلامة الكبير في المنطقة خلال العام الماضي. فقد حققت العلامة التجارية نمواً مثيراً للإعجاب في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة ملحوظة في الأرباح بنسبة 154% على أساس سنوي في عام 2023. واستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2024، حيث أظهر نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 90%. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص النمو المذهل بنسبة 544٪ في القطاع الأجهزة الرائدة، مما يعكس التوسع الاستراتيجي لشركة HONOR وتفضيل المستهلك المتزايد في السوق التنافسية بالمنطقة.



من جانبه، تحدث السيد دانيال وانغ، المدير التنفيذي لشركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً “نحن متحمسون لإطلاق سلسلة HONOR 200 المتطورة في الشرق الأوسط، مما يضع معايير جديدة في التصوير الفوتوغرافي لصور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي." كما أضاف: "تتميز هذه السلسلة بهواتف HONOR 200 Pro وHONOR 200، كما تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر الكاميرا، المعالج، الشاشة وواجهة المستخدم، مما يلبي متطلبات المستهلكين في المنطقة."





استقبل الحدث الدكتور غالب الشمري، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية الذي شارك رؤيته حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره التحويلي على المجتمع. وسلط الضوء على مسارات واتجاهات الذكاء الاصطناعي وإمكانية تحسين الحياة اليومية من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.



وأكدت تصريحاته على الدور الهام للذكاء الاصطناعي في تشكيل عالم أكثر كفاءة وترابطاً، والذي يتماشى بسلاسة مع مهمة HONOR المتمثلة في إنشاء عالم ذكي جديد للجميع، مما يعزز تفاني العلامة التجارية في الابتكار وتعزيز تجارب المستخدم من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وشهد الحدث أيضاً مشاركة شاينا سوشديف، المدير التنفيذي للعمليات في Studio Harcourt، التي سلطت الضوء على تراث الاستوديو الممتد على مدار 90 عاماً والتعاون مع HONOR في تطوير محرك HONOR AI Portrait Engine. يمزج هذا التعاون بين التراث الفني لـ Studio Harcourt مع تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، ويعد بإعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي للصور من خلال تقديم صور عالية الجودة ومميزة تعكس أسلوب الاستوديو المميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي.



حضر الحدث شخصيات بارزة ومؤثرون من المنطقة، بالإضافة إلى مصطفى عذاب - مصور صور المشاهير سعيد جمعوه، رئيس جمعية الإمارات للتصوير الفوتوغرافي والأمانة العامة لاتحاد المصورين العرب، حيث شاركوا أفكارهم وتجاربهم القيمة مع هاتف HONOR 200 Pro وإمكاناته الفائقة.



في هذا السياق، شارك السيد سعيد جمعوه قائلاً "أبهرتني نتائج سلسلة HONOR 200 في التصوير، والفضل يرجع إلى محرك البورتريه المتطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي." كما أضاف " أعتقد أن سلسلة HONOR 200 ستمثل طفرة كبيرة إلى الأمام في تطور التصوير الفوتوغرافي لصور البورتريه على الهواتف الذكية، وتعد بالتقاط صور احترافية دون عناء بفضل قوة الذكاء الاصطناعي."

ومن جانبه تحدث مصطفى عذاب، مصور بورتريه المشاهير قائلاً "أمضيت سنوات في تصوير المشاهير وأصبحت ملماً بعمليات الإعداد الطويلة اللازمة للحصول على اللقطة المثالية واستخراج الشخصية الحقيقية لبطل الصورة – صورة البورتريه." وأضاف العذاب: "ولكن عند تجربتي لسلسلة هواتف HONOR 200 وما جاءت به من أنماط خاصة بتصوير البورتريه وما تتمتع به من إمكانيات مذهلة طوعتها باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي، أقول وبكل صدق أن الأصول الرقمية الفوتوغرافية الاحترافية المخصصة لوسائل التواصل ستكون في متناول الجميع. تصوير الوجوه (البورتريه) مع إضاءة محسوبة بدقة باستخدام هواتف HONOR 200 بات على سوية التصوير عينه في الاستديو وهذا أمر كنت أظنه بعيداً جداً."

وفي هذا الحدث، تم الإعلان عن فوز سلسلة HONOR 200 بجائزة مرموقة عن "أفضل هاتف بورتريه " من مجلة هيا. وسلطت الجائزة الضوء على قدرات الكاميرا المتميزة للجهاز، والتي تجمع بين الأجهزة المتقدمة والبرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تصوير فوتوغرافي استثنائي.





سلسلة HONOR 200، أفضل هاتف للبورتريه – مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تشتمل السلسلة الجديدة – HONOR 200 Pro وHONOR 200 – على كاميرا بورتريه ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الأجهزة المتقدمة والبرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور مذهلة باستمرار. يشتمل هذا الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بورتريه بدقة 50 ميجابكسل، مما يضمن صور استثنائية وتصوير فائق الوضوح في أي إضاءة وأي مكان.



من خلال التعاون مع استوديو Harcourtبهدف تحسين البرامج للكاميرا، تدمج سلسلة HONOR 200 تحسينات بالذكاء الاصطناعي على مستوى الظل والضوء، التأثير البصري، وتحسين الأسلوب الفني. تحقق هذه الميزات توازن الإضاءة الأمثل وألوان البشرة الواقعية وملمس الوجه الرئع والأساليب الفنية المستوحاة من استوديو Harcourt. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر 3 أوضاع Harcourt مميزة ووضع صورة ليلية معزز بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج صورة استثنائية. علاوة على ذلك، فهو يوفر تأثيرات بوكيه وتحسينات جمالية من أجل إطلاق العنان للإبداع.



اشحن في وقت قياسي مع إمكانيات الشحن فائق السرعة

تقدم سلسلة HONOR 200 تقنية الشحن السريع منHONOR الثورية بقدرة 100 واط، وهي تقنية متطورة تمكن المستخدمين من إعادة شحن أجهزتهم بالكامل في 41 دقيقة. علاوة على ذلك، يقدم إصدار HONOR 200 Pro المزيد من الراحة والمرونة للمستخدم من خلال إضافة شحن سريع منHONOR لاسلكي بقدرة 66 واط.



هاتف HONOR 200 Pro بأداء على مستوى رائد

يأتي الهاتف مزوداً بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 بالذكاء الاصطناعي الرائد، مما يضمن عرض رسومات بشكل سلس واستجابة في الوقت الفعلي. يتميز هاتف HONOR 200 Pro بنظام التشغيل MagicOS 8.0، ويوفر تجربة مستخدم ذكية غنية بمجموعة من الوظائف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوفر نظام MagicOS 8.0 أيضًا ميزات رائدة مثل تقنية Magic Portal المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصية Magic Capsule، و Magic Ring على هاتف HONOR 200 Pro التي تعمل على تبسيط التفاعلات الرقمية للمستخدم.



إطلاق هاتف HONOR 200 على المستوى الإقليمي

تم إطلاق هاتف HONOR 200 جنبًا إلى جنب مع HONOR 200 Pro، وهو متميز التصوير الفوتوغرافي لصور البورتريه، مما يمكّن المستخدمين من التقاط صور مذهلة بتفاصيل استثنائية. كما أنها يتميز بشاشة مريحة بدون ضرر على العين، التي تضم تقنيات مذهلة بهدف إزالة الوميض وتقليل إجهاد العين مثل AI Circadian Night Display، التعتيم الديناميكي. كما حصل على شهادة TÜV Rheinland للخلو من الوميض وشهادة TÜV Rheinland للشاشة مع العناية الكاملة.



جهاز HONOR Pad X8a اللوحي، من أجل عالم من الترفيه



ومع التركيز على تكامل النظام البيئي والترابط بين الأجهزة، قدمت HONOR أحدث أجهزة الكمبيوتر اللوحية خلال الحدث، مما سلط الضوء على قدراتها القوية. يتميز الجهاز اللوحي الجديد بشاشة واسعة مقاس 11 بوصة، وبطارية تدوم طويلاً بقوة 8300 مللي أمبير في الساعة، ومساحة تخزين واسعة تبلغ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين.





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السعر والتوفر

يتميز هاتف HONOR 200 Pro بتصميم أنيق مستوحى من الطبيعة، ويتوفر للطلب المسبق بثلاثة ألوان: الأزرق المحيطي، أبيض ضوء القمر، والأسود بسعر رائع مقابل 2499 درهم.

عند الطلب المُسبق، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 1696 درهم، بما في ذلك ساعة HONOR Choice وسماعات HONOR Choice Earbuds وحقيبة الظهر وحماية الشاشة لمدة 12 شهر.

يتوفر HONOR 200 للطلب باللون الأبيض ضوء القمر، الأخضر الزمردي والأسود. ستتوفر النسخة (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) بسعر 1899 درهم، وستتوفر النسخة (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر 1599 درهم.

عند الطلب المُسبق لهاتف HONOR 200، سيحصل المستهلكين على هدايا مجانية بقيمة 1496 درهم تتضمن سماعات أذن HONOR Choice وسوار HONOR Choice MOECEN وحقيبة ظهر وحماية للشاشة لمدة 12 شهرًا.

يمكن للمستهلكين الطلب المسبق لهاتفي HONOR 200 Pro وHONOR 200 من متجر HONOR الإلكتروني، آي ماكس، جامبو، شرف دي جي، فيرجن ميجاستور، أمازون، ونون.



نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR https://www.honor.com



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Alia, HONOR

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