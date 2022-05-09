ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro.. تجتمع التقنية مع الأناقة.. تحفة أبدية

إذا كنت في السوق تتطلع لشراء ساعة ذكية جديدة هذا العام، فهناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار. يُعد التصميم والمواد المستخدمة من العوامل المهمة لأنها تلخص الأسلوب والراحة. يُعد عمر البطارية وسرعات الشحن أمرًا ضروريًا لأن ما فائدة ساعة ذكية تنفض طاقة بطاريتها بسرعة؟ علاوة على ذلك، فإن ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية ضرورية ومهمة لأنها توفر لك تحديثات في الوقت المناسب حول صحتك وحالتك البدنية.

كشفت هواوي مؤخرًا عن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro التي تأتي في نوعين: إصدار التيتانيوم و إصدار السيراميك الساعة الذكية أيضًا بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مع الشحن اللاسلكي السريع، وميزات إدارة الصحة المهنية، وأوضاع التمرين الجديدة، بالإضافة إلى ميزات مساعدة الحياة المريحة الأخرى.

تتمثل إحدى أكبر مزاياها في أنها متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل على أنظمة Android و iOS، وهذه ميزة إذا كنت تستخدم أجهزة من علامات تجارية أخرى. ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro هي الأناقة على معصمك، وهي تحفة دائمة، من نواح كثيرة! ستتوفر الساعة الذكية للطلبات المسبقة في الإمارات يوم 13 مايو ابتداءً من 1499 درهم مع هدايا مجانية بقيمة 475 درهم. إليكم سبب كونها ساعتنا المفضلة لهذا الموسم!

تصميم متميز

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بأحجام 46 مم و43 مم. تم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3 Pro طبعة التيتانيوم بهيكل معدني من التيتانيوم وعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية من السيراميك. تصميم معرفها المتميز نظيف وأنيق المظهر سائد عبر مجموعة متنوعة من الأساليب كل منها يجسد مزيجًا من التكنولوجيا والفن، في حين أن إصدار السيراميك ناعم وأنيق. تمت معالجة كل التفاصيل بحرفية بارعة وتقنيات تلميع دقيقة، مما يجعلها مليئة بالجودة وخفيفة الوزن، ومبهرة. وبالتالي، فإنها تجلب لمعة طبيعية ناعمة بجودة ممتازة، التي تبرز سماتها الأنثوية والأنيقة. وتكتمل تصميمها المتطور بوظيفة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. في حين أن هذه الميزة موجودة غالبًا في الساعات التقليدية الراقية، فإنها تضيف إلى أناقة ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro وتمنحها لمسة فاخرة خاصة.

تم تجهيز إصدار التيتانيوم من ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة، بينما يأتي الإصدار الخزفي بشاشة AMOLED عالية الوضوح ملونة مقاس 1.32 بوصة. تعتمد كلتا الشاشتين دقة عالية تبلغ 466 × 466، للحصول على أداء بجودة عرض أكثر دقة.

تتميز HUAWEI WATCH GT 3 Pro الإصدار الخزفي بقرص زهرة جديد ومصمم حصريًا بتأثيرات ديناميكية؛ تظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهور مع مرور الوقت. مينا الأزهار الديناميكي الذي يتغير بمرور الوقت يجسد براعة التصميم مع البراعة الفنية. لا ترمز الإزهار النابضة بالحياة للزهور إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب، بل يضيف أيضًا لمسة مرحة إلى العرض التقديمي.

عمر بطارية طويل الأمد + شحن لاسلكي سريع

ترث ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro عمر البطارية الطويل للغاية لسلسلة HUAWEI WATCH GT. توفر بنية البطارية المحسّنة لإصدار التيتانيوم HUAWEI WATCH GT 3 Pro 14 يومًا من عمر البطارية وإصدار السيراميك HUAWE WATCH GT 3 Pro مع 7 أيام من عمر البطارية. سواء كان ذلك أثناء السفر أو الانتقال إلى العمل أو تشغيل الموسيقى، يمكن لعمر البطارية الطويل الأمد أن يخفف بسهولة من قلق البطارية ويجلب تجربة ممتعة أكثر. تدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي السريع والمريح. يستغرق الأمر 10 دقائق فقط لاستخدام الساعة ليوم كامل (في السيناريوهات النموذجية).

ميزات إدارة الصحة المهنية

فيما يتعلق بالصحة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro جمع بيانات مخطط كهربية القلب (ECG)، والتي يمكن أن توفر بدقة قياسات ECG أحادية الرصاص، والتحليل في الوقت الفعلي، واكتشاف إيقاع الجيوب الأنفية والرجفان الأذيني، وتذكيرات نبضات الأذين والبطين المبكرة للمستخدمين وتدعم الكشف عن تصلب الشرايين، والتي تسمح للمستخدمين بمنع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل فعال. كما توفر أيضًا إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، والنوم، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، التي تساعد على متابعة التغيرات في جسمك. باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف، يمكنك مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي والمراقبة الصحية لإيلاء اهتمام وثيق لصحتك وصحة عائلتك.

لا تعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين دقة مراقبة SpO2: فهي تزيد من قدرة معالجة البيانات بمقدار أربع مرات، وتقلل من معدل فقدان الإشارة، وتحسن دقة مراقبة معدل ضربات القلب. تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي خاصة في سيناريوهات التمرين. في الوقت نفسه، تم أيضًا تحسين معدل الإخراج وسرعة مراقبة SpO2.

أوضاع تمرين جديدة كليًا: الغوص الحر حتى 30 مترًا

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مراقبة تمارين مطورة، وتوفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع ميدان قيادة الجولف، والجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، الجري عبر الضاحية، ركوب الدراجات، السباحة في المياه المفتوحة، التراياثلون، التزلج، التزلج على الجليد، التزلج الريفي على الثلج، التدريب المجاني، الآلة البيضاوية وآلة التجديف.

تم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بوضع غوص مجاني احترافي: تحقق الساعة معيار EN 13319، وهو أداء مقاوم للماء على مستوى الغوص، والذي يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا، بمرافقة مستخدميها. لاستكشاف عجائب تحت الماء.

ابق على اتصال مباشرة من معصمك

من أجل منع المستخدمين من فقدان المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مكالمات Bluetooth. يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مكالمات Bluetooth من خلال الصوت والاستمتاع بحياة ذكية. يمكن للمستخدمين أيضًا رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم صوت الساعة الذكية بسهولة. تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro تشغيل موسيقى Bluetooth. عند الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدمين التحكم في الهاتف الذكي لبدء تشغيل الأغنية السابقة، أو إيقافها مؤقتًا، أو تشغيلها، أو تشغيل الأغنية التالية، أو ضبط مستوى الصوت من خلال واجهة التحكم في الموسيقى في الساعة الذكية. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة: التحديات الصحية، وتناول المياه يوميًا، والتذكير بالأدوية، واليقظة الذهنية اليومية، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك. يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة للتنزيل للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.

https://consumer.huawei.com/ae/offer/huawei-watch-gt-3-pro/?utm_medium=press_release&utm_source=&utm_campaign=watchgt3pro_Launch