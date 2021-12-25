«تيك توك» يتفوق على «غوغل» ويصبح الأكثر زيارة عالمياً

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

احتل تطبيق «تيك توك»، المرتبة الأولى في العالم من حيث الاستخدام على المواقع العالمية كافة بما فيها «غوغل»، وذلك خلال عام 2021. وأظهر تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أن التطبيق المتخصص في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تصدّر المواقع العالمية لأول مرة في فبراير وظل بشكل عام في المرتبة الأولى منذ أغسطس الماضي.

وقال التقرير إن تطبيق «تيك توك» كان حقاً في كل مكان خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه الموقع الأكثر زيارة في العالم على الإنترنت في عام 2021، متجاوزاً موقع «غوغل» بنسبة 1.89%. وشهد التطبيق، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، ارتفاعاً سريعاً، إذ جذب الناس باستخدام «خوارزميات» سرية تعمل على توفير مقاطع فيديو يعتقد أنها ستنال إعجاب المستخدمين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت «تيك توك» أن لديها أكثر من مليار مستخدم شهرياً. وقالت الصحيفة إن «موقع تيك توك» مثل مواقع التواصل الأخرى، له جانبه المظلم. وأضافت أن تحقيقات أجرتها (الصحيفة) توصلت إلى أن خوارزميات تطبيق مشاركة الفيديو يمكنها توجيه القاصرين إلى مقاطع فيديو مخالفة.

وبدأ «تيك توك» أولاً في تصدر الساحة كأكثر المواقع زيارة في العالم في فبراير. لكن شعبيته نمت في أغسطس، حيث حافظ بشكل عام على المركز الأول لبقية العام. وكان «تيك توك» قد احتل المرتبة السابعة في العام الماضي، لكن التقرير قال إن قائمة 2020 بدأت في تتبع حركة مرور الويب في سبتمبر 2020.

واحتلت شركة «غوغل»، التي تشمل وظيفة البحث والخرائط وترجمة اللغات وغيرها من الخدمات، المرتبة الثانية هذا العام. تبعتها شركة «فيس بوك»، ثم «أبل»، و«أمازون»، ثم «نتفلكس»، و«يوتيوب»، و«تويتر»، و«واتس أب».