خبيران يحددان 7 نصائح للحفاظ على جودة بطاريات الهواتف الذكية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

حدد خبيران في قطاع التقنية سبع نصائح للحفاظ على جودة بطاريات الهواتف الذكية، والتعامل الأنسب والأكثر أماناً عند استخدامها.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك النصائح تتمثل بما يلي: عدم استخدام أسلاك وقوابس كهربائية رديئة، وعدم ترك الهاتف داخل أماكن مرتفعة الحرارة، وإغلاق التطبيقات غير الضرورية التي تعمل في الخلفية، واستخدام أجهزة شحن متنقلة عالية الجودة، واستخدام تطبيقات تظهر استهلاك البطارية، وتجنب المعلومات الخاطئة المتعلقة بالشحن، وعدم شحن الهواتف بالقرب من مكان النوم.

جودة البطاريات

وتفصيلاً، قال الخبير التقني ومدير عام شركة «تاسك» للمنتجات التقنية، أشرف فواخرجي، إن هناك خمس نصائح من المهم على مستخدمي الهواتف الذكية اتباعها للحفاظ على جودة بطاريات هواتفهم، والحصول على الحد الأعلى من العمر الافتراضي للبطارية، الذي يراوح في معظم الهواتف بين عامين وأربعة أعوام، وبعدها يفضل تغيير البطاريات في مراكز الخدمة والصيانة.

«الكوابل»

وأضاف فواخرجي أن أولى تلك النصائح هي عدم استخدام أسلاك «كوابل» غير معروفة العلامة التجارية، أو ذات جودة متدنية، عند شحن بطارية الهاتف، وكذلك بالنسبة للقابس الكهربائي الذي يتم تركيب سلك الشحن فيه، لأن الوصلات غير المناسبة تؤثر في جودة البطارية، وتقلل من عمرها الافتراضي.

الحرارة

وأوضح فواخرجي، أن النصيحة الثانية تتعلق بعدم ترك الهاتف داخل أماكن مرتفعة الحرارة لفترات طويلة، كترك الهاتف في السيارة مثلاً خلال الصيف طوال اليوم، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس سلباً على البطارية وحتى كفاءة الهاتف نفسه.

وبيّن أن النصيحة الثالثة تتمثل في ضرورة إغلاق التطبيقات غير الضرورية، التي تعمل في خلفية الهاتف ولا يتم إغلاقها، وتستهلك البطارية سريعاً.

«الباور بانك»

أما النصيحة الرابعة، وفقاً لفواخرجي، فتركز على ضرورة استخدام أجهزة الشحن المتنقلة أو «الباور بانك» ذات جودة عالية أو من العلامات المعروفة، لافتاً إلى أن استخدام أجهزة ذات جودة منخفضة قد يؤثر في سلامة البطارية.

وتابع فواخرجي، أن النصيحة الخامسة تتعلق بأهمية استخدام تطبيقات في الهاتف، توضح مؤشر مدى استهلاك التطبيقات لطاقة البطارية، وبالتالي التقليل من الاستخدام والإغلاق الفوري عقب الاستخدام، كما توضح تلك التطبيقات مؤشر الأمان الذي يعطي تنبيهاً بحاجة البطارية للشحن.

معلومات خاطئة

من جهته، قال خبير تكنولوجيا المعلومات ومدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الشرق الأوسط، للمنتجات التقنية وتكنولوجيا الهواتف الذكية، فادي أبوشمط، إن هناك معلومات خاطئة شائعة لدى بعض مستخدمي الهواتف، والتي تؤثر في كفاءة البطارية، مبيناً أن من أبرز النصائح التي تتنافى مع تلك المعلومات، هي عدم ترك الشاحن بالهواتف ليلاً حتى الوصول إلى نسبة 100% من الشحن بشكل يومي للهواتف، وأضاف أن الأفضل هو الشحن خلال فترات النهار، أو الشحن المتقطع ما بين نحو 20 و80% من قوة البطارية.

معايير السلامة

وأشار أبوشمط إلى أن هناك نصيحة أخرى تتعلق بمعايير السلامة البطارية، تتمثل بعدم شحن الهواتف بالقرب من مكان النوم، مؤكداً أنه ليس من الشائع أن تحدث أي عمليات انفجار للبطاريات، لكن أمور السلامة تنصح بالشحن خارج غرفة النوم.

النصائح الـ7

1- عدم استخدام أسلاك وقوابس كهربائية رديئة.

2- عدم ترك الهاتف داخل أماكن مرتفعة الحرارة.

3- إغلاق التطبيقات غير الضرورية التي تعمل في الخلفية.

4- استخدام أجهزة شحن متنقلة عالية الجودة.

5- استخدام تطبيقات تظهر استهلاك البطارية.

6- تجنب المعلومات الخاطئة المتعلقة بالشحن.

7- عدم شحن الهواتف بالقرب من مكان النوم.