تطبيق يعرض العقارات الفاخرة في الإمارات من خلال مشاهير الـ"سوشيال ميديا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة "لابوش" من دبي أول تطبيق إلكتروني للعقارات في الإمارات يجمع المطورين العقاريين والراغبين في الشراء والمعلنين على منصة واحدة، مشيرة إلى أن التطبيق الجديد يتميز بعرض العقارات الفاخرة وغير التقليدية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد النحاس، في بيان صادر عن الشركة، إن تطبيق "Insta Estate"، يعد نظاماً ذكياً متكاملاً يقوم على تقنية مبتكرة تساعد على تزويد المستخدمين بجميع التفاصيل المتعلقة بالسوق العقارية في دولة الإمارات، كما يوفر أفضل الخدمات لكل من البائعين والمشتريين والراغبين في الإعلان عن عقاراتهم.

وأضاف: "هدفنا من خلال التطبيق الجديد، التيسير على المهتمين بصناعة العقار في إنجاز أعمالهم، والمساهمة في دعم السوق العقارية في الدولة، بجمع جميع الأطراف المعنية بالتطوير والبيع والمشترين عبر منصة إلكترونية واحدة".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"لابوش"، مهاب عثمان إن "أكثر ما يميز التطبيق هو طريقة العرض، حيث اعتمدنا على تقديم المعلومات كافة من خلال مشاهير الـ(سوشيال ميديا)، ما يتيح للمستخدمين البحث في قاعدة بيانات واسعة ومتنوعة من العقارات بأسلوب سهل ومميز".

