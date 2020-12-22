تعديل إجراءات «المشاركة القريبة» في أجهزة «أندرويد»

المصدر: الإمارات اليوم

قدمت شركة غوغل الأميركية، خلال يوليو الماضي، ملمح «المشاركة القريبة» الذي طال انتظاره من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وأطلقت «غوغل» على الملمح الجديد اسم «Nearby Share»، وبموجبه يمكن للمستخدم تشارك الروابط والملفات مع أجهزة «أندرويد» القريبة منه بسهولة تامة، لذلك إذا كنت من مستخدمي الملمح الجديد فإنه يمكنك تعديل إمكاناته بما يتوافق مع رغبتك، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرّر للأسفل ثم انقر فوق تبويب «Google»، ثم انقر فوق خيار «اتصالات الجهاز» Device Connections قرب نهاية الشاشة.

انقر بعد ذلك داخل النافذة التالية فوق خيار «المشاركة القريبة» Nearby Share، ثم انقر فوق اسمك لتغيير حساب «غوغل» الذي ترغب في أن تتم المشاركة من خلاله.

اذهب إلى «اسم الجهاز» Device Name لتغيير اسم جهازك عند تشارُك المحتوى، وانقر فوقه، ثم انقر فوق خيار: «رؤية الجهاز» Device Visibility لتختار الأشخاص الذين يمكنك المشاركة معهم، سواء كل جهات الاتصال أو بعضهم، كما يمكنك إخفاء هاتفك إذا كنت لا ترغب في أن يتشارك معك مستخدمو «أندرويد» الآخرون شيئاً.

وأخيراً، انقر فوق خيار «استخدام البيانات» لتختار إذا كنت تريد استخدام باقة بيانات الهاتف أو الشبكة اللاسلكية، أو أن تتم المشاركة من دون اتصال بـ«الويب».