تغيير خلفية المنشورات الخاصة بقصص «إنستغرام»

المصدر: الامارات اليوم

تحظى منصة «إنستغرام» بشعبية كبيرة في أوساط الشباب والمراهقين، وكذلك بالنسبة لكثير من الأعمال والمشروعات التي ترغب في الترويج لمنتجاتها. ويعتبر ملمح القصص أحد أهم الملامح في التطبيق، لما يقدمه من أدوات وإمكانات أمام المستخدم، ومن المعروف أن العناية بالشكل الفني للقصة المنشورة تلقي بظلالها على نجاحها وانتشارها، لكن للأسف عند مشاركة منشور داخل قصص «إنستغرام»، تقوم المنصة تلقائياً باختيار لون الخلفية الخاص بالقصة، معتمدة في ذلك على اللون العام للمنشور الذي تتم مشاركته. ومع ذلك، بإمكان المستخدم تغيير هذا اللون إذا رغب في ذلك، فإذا كنت من مستخدمي منصة «إنستغرام» وأردت تغيير لون خلفية المنشور الذي تقوم بمشاركته، فاتبع هذه الخطوات: ابدأ باتخاذ إجراءات مشاركة المنشور على قصتك، وانقر فوق زر الرسم الموجود في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خط متعرج.

وستظهر أمامك مجموعة من الأدوات الجديدة أعلى الشاشة، انقر فوق أيقونة قلم التحديد الموجودة في أعلى يسار الشاشة، ثم انتقل إلى لوح الألوان الذي ظهر في نهاية الشاشة، وانقر فوق اللون الذي ترغب في اختياره من بينها. وبعدها انقر مع تثبيت إصبعك فوق أي مكان في الخلفية، وبموجب ذلك سيتغير لونها إلى اللون الذي اخترته.