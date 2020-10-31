إرسال رسائل «إنستغرام» المباشرة عبر الـ «ويب»

المصدر: الامارات اليوم

يفضل بعض المستخدمين استخدام ميزات تطبيق «إنستغرام»، من خلال الحاسب، لأنهم يمضون وقتاً طويلاً في استخدامه، ولا يفضلون التبديل بين منصة وأخرى.

وكان هؤلاء يجدون مشقة في الماضي عند إرسال الرسائل المباشرة Instagram DM، لأنه لم يكن مسموحاً لهم بإرسال هذه الرسائل إلا من خلال تطبيقات الهواتف.

لكن «إنستغرام» قدم هذه الميزة، أخيراً، لمستخدمي إصدار الـ«ويب» من المنصة. فإذا كنت أحد هؤلاء، فاتبع الخطوات التالية لإرسال الرسائل المباشرة عبر إصدار الـ«ويب» من التطبيق: توجه إلى منصة «إنستغرام» على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: «https:/‏‏/‏‏www.instagram.com/‏‏»، وسجل الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة السر واسم المستخدم، أو من خلال حسابك عبر «فيس بوك»، ثم انقر فوق أيقونة الطائرة الورقية التي تمثل صندوق الرسائل المباشرة في المنصة أعلى يسار الشاشة بجوار أيقونة الصفحة «الرئيسة» Home، ثم انقر فوق زر «إرسال رسالة» Send Message الأزرق الذي ظهر أمامك في النافذة الجديدة، بعدها حدد أسماء مستقبلي الرسالة عبر النقر داخل الدائرة الصغيرة الموجودة على يمين اسم المستخدم الخاص بهم على الشبكة، ثم انقر فوق زر «التالي» Next أعلى يمين الشاشة، وسجل رسالتك داخل الحقل الذي تظهر به كلمة «الرسالة» Message داخل النافذة التالية.