حفظ صفحات «ويب» وقراءتها دون اتصال في «كروم بوك»

المصدر: الإمارات اليوم

يعتقد العديدون أن أجهزة «كروم بوك» Chromebook لا تعمل دون اتصال بالإنترنت، وهو أمر لم يعد صحيحاً، بسبب التطويرات المستمرة التي أدخلتها «شركة غوغل الأميركية» على نظام التشغيل «كروم أو إس» Chrome OS، وبات بمقتضاها بمقدور المستخدم التعامل مع كثير من التطبيقات والميزات دون اتصال بشبكة الويب، بل صار بإمكانه، أيضاً، حفظ صفحات الويب لقراءتها لاحقاً دون اتصال.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «كروم بوك»، فإنه يمكنك حفظ صفحات الويب وقراءتها لاحقاً دون اتصال، وذلك من خلال فتح صفحة الويب التي ترغب في قراءتها دون اتصال بالإنترنت.

انقر بعد ذلك فوق الصفحة نفسها بزر الـ«ماوس» الأيمن، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الحفظ باسم» Save As وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة الحفظ، وهنا انقر داخلها فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار: «مجلد جديد» New Folder في نهاية النافذة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «صفحة ويب بتنسيق Html فقط» Webpage HTML Only.

غير اسم الصفحة لو أردت ذلك، وغيّر مكان التنزيل من اللوح الوارد يسار الصفحة، ثم انقر فوق زر «حفظ» Save في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.