إنشاء قوائم «تويتر» في «آي فون»

المصدر: الإمارات اليوم

تلعب قوائم «تويتر» دوراً محورياً في تنظيم متابعة الحسابات المهمة، إذ تسهل تصنيف الحسابات التي تندرج تحت موضوع معين في مكان واحد. وبموجب ذلك يمكن للمستخدم إنشاء قائمة مثلاً للحسابات التابعة لمصادر الأخبار، وإنشاء أخرى لحسابات الأبطال الرياضيين، وثالثة للسياسيين. ومن مزايا هذه القوائم أنه من الممكن إخفاؤها عن الغير، أو جعلها عامة يستطيع الآخرون الاشتراك بها.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «تويتر» عبر أجهزة «آي فون» و«آي باد»، اتبع الخطوات التالية لإنشاء قائمة تضم الحسابات التي ترغبها:

افتح تطبيق «تويتر» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل عصفور أزرق فوق خلفية بيضاء، ثم انقر فوق تبويب «القوائم» lists في القائمة الموجودة يسار الشاشة عبر أجهزة «آي باد»، ومن ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي ثم فوق تبويب «القوائم» إذا كنت تستخدم هواتف «آي فون»، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة «إنشاء قائمة جديدة» Create A New List، وتبدو في شكل ورقة بجوارها علامة الجمع، ثم أطلق اسماً على قائمتك وأدخل وصفاً لها لو أردت ذلك، وحرك المؤشر المجاور لخيار «خاص» Private من اليسار إلى اليمين إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها كقائمة خاصة، وعندها انقر فوق خيار «إنشاء» Create في نهاية النافذة، ثم ابدأ إضافة الحسابات التي تريدها لهذه القائمة، وذلك باختيارها من الاقتراحات التي يقدمها لك التطبيق أو استخدام حقل البحث في الأعلى، ومن ثم انقر فوق زر «الإضافة» Add المجاور للحساب، وأخيراً انقر فوق زر «تم» Done عندما تنتهي.