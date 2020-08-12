استخدام المزايا الخفية في هواتف «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

تتمتع نظم تشغيل الهواتف بالعديد من الملامح التي يجهلها المستخدم، رغم أن تفعيلها لا يحتاج إلى كثير من الخطوات.

ويتيح تفعيلها توفير الكثير من وقت المستخدم وجهده.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، حاول الاستفادة من هذه الميزات الخفية: في حال أردت تغيير مستوى سطوع ضوء «الفلاش» الخاص بالهاتف، توجه إلى «مركز التحكم» Control Center في جهازك، وانقر مع التثبيت فوق أيقونة المصباح، وبموجب ذلك ستنبثق أمامك نافذة جديدة، يمكنك من خلال تحريك المؤشر الظاهر فيها تقليل مستوى السطوع أو زيادته.

إذا رغبت في كتابة رمز الدرجة الخاص بقياس الزوايا أو درجات الحرارة، تستطيع النقر مع التثبيت فوق مفتاح الرقم صفر «0» عبر لوحة المفاتيح حتى تظهر أمامك نافذة منبثقة لتختار من بينها الرمز المطلوب.

وإذا كنت تريد كتابة ما يعرف بنقط الاختصار أو نقط «الإضمار» Ellipsis، التي تدل على حذف كلمة معينة أو عبارة أو فقرة من مقطع مقتبس، انقر مع التثبيت فوق مفتاح النقطة على لوحة المفاتيح ثم اختر أيقونة Ellipsis التي تريدها من النافذة التي ستنبثق أمامك.