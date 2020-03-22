تطبيقات يمكنك الاستفادة منها دون مغادرة المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبحت خدمات مغسلة الملابس ومتجر البقالة، فضلا عن المواعيد الطبية وخدمات التنظيف والحرفيين وخدمات التعليم، بمتناول اليد بمجرد لمسة زر واحدة.

وفي ما يلي، أبرز التطبيقات الذكية التي يمكنك الاستفادة منها دون مغادرة المنزل:



"كارفور"

كارفور هي واحدة من أكبر سلاسل "هايبر ماركت" و"سوبر ماركت" في العالم ، لذلك يمكنك عادة العثور على كل ما تحتاجه هناك. ما عليك سوى استخدام التطبيق وتقديم طلبك وسيصل إلى باب منزلك في أقل من ساعة.



صيدليات "لايف"

إن كل ما تحتاجه عند استخدام هذا التطبيق، هو إرسال صورة عن الوصفة الطبية وبطاقة التأمين ليتم توصيل الأدوية المطلوبة إلى باب منزلك.

كما يمكنك طلب أي منتجات صيدلانية لا تحتاج إلى وصفة طبية من خلال التطبيق، مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية والرياضية أو منتجات العناية بالصحة والجمال أو الرعاية الطبية المنزلية.



غسيل الملابس

يعد تنظيف وكي ملابسك بنفسك فكرة ذكية في الوقت الحالي، خاصة إذا كان لديك وقت فراغ إضافي في المنزل.

ومع ذلك، فهناك من يمكنهم الاعتناء بملابسك، حيث يقدم تطبيق Washmen في دبي خدمات استلام وتنظيف وكي وتوصيل الملابس، وهو ما يتيح لك التركيز على الأشياء الأخرى بدلاً من تضييع الوقت والجهد في تنظيف ملابسك وملابس عائلتك.

عاد ما تستغرق عملية استلام الملابس 25 دقيقة فقط من قيامك بالطلب، حيث يتم جمع أكياس الملابس التي تحتاج إلى التنظيف من أمام باب المنزل ويتم تسليمها في اليوم التالي.



"كفو"

في ظل إغلاق المدارس وبقاء الأطفال في المنزل مع أولياء الأمور وقيام الموظفين بالعمل من المنزل، يعد الذهاب إلى محطات الوقود مخاطرة.

لكن "كفو" الذي يعد أول تطبيق لتوصيل الوقود بحسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضمن تزويد سيارتك بالوقود في أي وقت وأي مكان.

وأفضل ما في هذه العملية أنها لا تتطلب وجودك بالقرب من السيارة أثناء عملية التزود بالوقود، وهو ما يضمن عدم الاختلاط مع أي أشخاص آخرين.

كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق وتسجيل حسابك وتفاصيل السيارة بكل سهولة، وتحديد موقعك على الخريطة والضغط على الزر الخاص بطلب الوقود. أو

ويمكنك اختيار جدولة عملية توصيل الوقود إلى وقت لاحق، ويتم توصيل الوقود بنفس السعر الموجود في محطات الوقود.

وتقوم "كفو" بتوصيل الوقود حالياً في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، ويمكن تنزيل التطبيق من متجري "أبل" و"أندرويد".



"زوماتو"

إن هذا التطبيق الشهير لتوصيل الطعام هو في الأصل شركة ناشئة للمطاعم وتوصيل الطعام تأسست عام 2008.

ويوفر "زوماتو" معلومات عن المطاعم، إضافة إلى قوائم الطعام وآراء العملاء، ويضم أيضاً خيارات لتوصيل الطعام من المطاعم الشريكة.

كما يشتهر التطبيق أيضاً بتقديم خصومات رائعة.



"كورسيرا"

تقدم المنصة الرائدة في مجال التعليم عبر الإنترنت للجامعات والطلبة فرصة لتقليل الاضطراب الناتج عن إغلاق المؤسسات التعليمية.

ويتم تقديم جميع الدورات التعليمية في "كورسيرا" بواسطة أكاديميين بارزين من جامعات وشركات عالمية، وهو ما يتيح لكم تعلم أشياء جديدة في أي وقت ومن أي مكان.

وتتيح لك المئات من الدورات التعليمية المجانية الوصول إلى محاضرات فيديو بحسب الطلب وتمارين وواجبات منزلية ومنتديات للحوار والنقاش بين المتعلمين.

وتقدم الدورات التعليمية المدفوعة اختبارات ومشاريع إضافية إلى جانب منح الطلبة شهادة بعد إتمام الدورة.