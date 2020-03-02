«أبل» تعتزم طرح لوحة مفاتيح لـ «آي باد»

المصدر: سان فرانسيسكو ■د.ب.أ

كشف تقرير عن اعتزام شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل»، طرح لوحة مفاتيح حقيقية لجهاز الكمبيوتر اللوحي الذي تنتجه «آي باد»، بهدف تسهيل استخدام الكمبيوتر الصغير كجهاز كمبيوتر محمول تقليدي، والتغلب على الصعوبات الناتجة عن اعتماد الكمبيوتر لوحة مفاتيح افتراضية تعمل باللمس على الشاشة. وأشار موقع «ذا إنفورميشن» إلى أن من المتوقع طرح لوحة المفاتيح الجديدة مع لوحة تتبع مدمجة، خلال العام الجاري، كشكل من أشكال تحديث الكمبيوتر اللوحي «آي باد برو». ولفت إلى أن شركة «فوكسكون» التايوانية ستكون واحدة من شركات التصنيع الرئيسة التي ستتولى إنتاج لوحة المفاتيح الجديدة.