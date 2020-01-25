تحويل الصور الحية إلى «ثابتة» في أجهزة «آي أو إس»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر ملمح «الصور الحية» Live Photos أحد الملامح المهمة على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل «آي أو إس». ويعتمد هذا الملمح على تصوير الكاميرا لنحو ثانية ونصف الثانية للحدث قبل التقاط الصورة، والفترة نفسها بعده، ما يمنح الصورة الملتقطة قدراً من الحيوية. لكن أحياناً يتم تشغيل الملمح عرضاً دون أن يقصد المستخدم ذلك، وأحياناً يحتاج إلى التقاط صور عادية. ولحسن الحظ فإن «أبل» تمنح مستخدمي أجهزة «آي فون» القدرة على إيقاف عمل ملمح الصور الحية، حتى لو التقطوا الصور باستخدامه. ويتم ذلك من خلال فتح تطبيق «الصور» Photos على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة.

اختر الصورة التي ترغب في إزالة الجزء الحي منها، ثم انقر فوق زر «تحرير» Edit أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة الصورة الحية، وتبدو في شكل دائرة ذات ثلاث حلقات في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر فوق زر «الجزء الحي» Live ذي اللون الأصفر في منتصف أعلى الشاشة، ثم فوق زر: «تم» Done في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.