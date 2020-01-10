«وان بلس» تطوّر زجاجاً خاصاً يُخفي عدسات الكاميرا

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

أعلنت شركة «وان بلس» عن هاتفها الذكي الجديد (Concept One) الاختباري والمزود بكاميرات مركبة خلف زجاج يتم إعتامه كهربائياً، وذلك خلال فعاليات معرض «سي إي إس» في لاس فيغاس الأميركية.

وأوضحت الشركة الصينية، أن الهاتف الذكي الاختباري يعتمد على التقنية المستخدمة في السقف الشمسي لسيارات «ماكلارين» الرياضية ونوافذ طائرات «بوينغ 787»، حيث يتم التحكم في درجة إعتام الزجاج عن طريق حالات الجهد الكهربائي المختلفة، بدءاً من الحالة الشفافة إلى الحالة المعتمة تقريباً.

وأضافت أنه في حالة عدم استعمال الكاميرات فإنها تكون غير ظاهرة خلف زجاج خاص معتم، لكن بمجرد أن يقوم المستخدم بتفعيل تطبيق الكاميرا، فإن الزجاج المعتم يتحول إلى الحالة الشفافة في غضون 0.7 ثانية، وهو الوقت اللازم لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا بالهاتف الذكي.

وأشارت «وان بلس» إلى أن هناك ميزة أخرى للزجاج المعتم ذاتياً تتمثل في إمكانية استعماله كفلتر للون الرمادي للصور، التي يتم التقاطها تحت أشعة الشمس المباشرة، وتكون فتحة العدسة مفتوحة.