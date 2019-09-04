«اتصالات» تُوفر «نوت 10» بأقساط حتى 24 شهراً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عن توفيرها هاتف «غالاكسي نوت 10» من شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، في جميع مراكز الأعمال ومنافذ البيع التابعة لـ«اتصالات».

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمتعاملين شراء الهاتف الجديد بالتقسيط عبر باقات الدفع الذكية، لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، ابتداءً من 145 درهماً في الشهر، لافتة إلى أنه يتاح لمتعاملي «اتصالات» الذين يختارون الدفع لمدة 24 شهراً، الإعفاء من الأقساط لغاية أربعة أشهر، إن تمت عملية الشراء خلال عام 2019، ولن يدفعوا أي قسط حتى يناير 2020.

ووفقاً لبيان «اتصالات»، فإنها المرة الأولى التي تُطلق فيها «سامسونغ» نسختين بحجمين مختلفين من هاتف «نوت»، إذ يأتي «نوت 10» بشاشة مقاس 6.3 بوصات، بينما يأتي جهاز «نوت 10 بلس» بشاشة بمقاس قياسي 6.8 بوصات.

ويتيح «نوت 10» لمستخدميه أحدث التقنيات التي توفر التقاط الصور، وتصوير الفيديو بوضوح عالٍ، ومزايا متعددة مثل إضافة الرسومات للصور والفيديو، وغيرها من المؤثرات، كما تم تطوير القلم الذكي المصاحب S Pen المطور والمزود بتقنيات «بلوتوث»، وخاصية التحكم عن بُعد Air Action، ما يتيح للمستخدم التحكم في عدد من خواص الهاتف فقط عبر الإيماءات بقلم S Pen باليد دون لمس الشاشة، مثل التحكم في مستوى الصوت وتكبير الكاميرا.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «اتصالات» ملتزمة بتقديم أجود العروض للمتعاملين معها، عبر شراكتها مع كبرى الشركات العالمية المُصنعة.

وتقدم «اتصالات» ميزات إضافية لمشتركي الدفع المقدم عند شرائهم أحد الجهازين، إذ تتيح لهم ثلاثة خيارات من سعات البيانات، وهي 1 غيغابايت لمدة ثلاثة أشهر، أو 3 غيغابايت لمدة شهرين، أو 10 غيغابايت لمدة شهر.