«اتصالات» توفر باقة تجوال للحجاج بـ 150 درهماً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عن توفير باقة تجوال جديدة مخصصة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، تتيح لهم بيانات ومكالمات صوتية لمدة 14 يوماً أثناء فترة الحج دون تغيير شريحة الهاتف.

وستكون الباقة متاحة في الفترة من 21 يوليو إلى 19 أغسطس المقبل، وتتضمن بيانات سعة 10 غيغابايت، إضافة إلى 1000 دقيقة لإرسال واستقبال المكالمات الصوتية، مقابل 150 درهماً. وأكدت «اتصالات» أن الحجاج لن يحتاجوا إلى تغيير شريحة «اتصالات» إلى شريحة محلية، بل تفعيل باقة الحجاج واستخدامها أثناء فترة الحج في الفترة المحددة.

وكانت باقة الحجاج السابقة من «اتصالات» وفرت غيغابايت واحداً من البيانات و200 دقيقة من المكالمات بالسعر نفسه، وسارية لمدة سبعة أيام. وأوضحت «اتصالات» أنه يمكن شراء باقة واحدة من باقة الحجاج، أو عدد من الباقات حتى ست باقات دون الحاجة لانتظار انتهاء الباقة الأولى حتى يتم شراء الثانية، وذلك توفيراً لجهد ووقت زوار الشعائر المقدسة، وحتى يتسنى لهم التواصل مع ذويهم دون عناء، ودون تغيير شرائح هواتفهم، كما يمكنهم استخدام الباقة حتى في آخر يوم من سريانها. ووفقاً لـ«اتصالات»، فإن الباقة تعمل تلقائياً مع شركات الاتصالات المحمولة السعودية كافة، دون الحاجة إلى تفعيل خدمة التجوال يدوياً، كما تعمل باقة البيانات بكامل سرعتها طوال وقت سريانها دون تطبيق «سياسة الاستخدام العادل»، وتوفر باقة الحجاج إجراء واستقبال المكالمات الصوتية لجميع الأرقام في دولة الإمارات والسعودية، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى المتضمنة.

وللاشتراك في باقة الحجاج من داخل دولة الإمارات أو خارجها، دعت «اتصالات» المستخدمين إلى استخدام الرمز *177# أو إرسال رسالة نصية بالحروف «ROP» للرقم 1010، أو الاشتراك عبر تطبيق «اتصالات»، أو الاتصال بالرقم 101.