«هواوي» تؤجّل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي

المصدر: لندن - بي.بي.سي

أرجأت شركة «هواوي» إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي المعروف بـ«مايت إكس» إلى سبتمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر إطلاقه هذا الصيف.

وقالت الشركة إنها أجلت طرح هذا الإصدار في الأسواق، من أجل إجراء المزيد من الاختبارات عقب تقارير عن عيوب في شاشة هاتف «سامسونغ غالاكسي فولد» القابل للطي.

وكشفت الشركتان النقاب عن الهواتف القابلة للطي في فبراير الماضي، لكن «هواوي» أكدت أنها تريد أن تكون أكثر «حرصاً».

في المقابل، لم تحدد شركة «سامسونغ» لتكنولوجيا الاتصالات موعداً لإطلاق الإصدار القابل للطي من هواتفها الذكية.

وأكدت «هواوي» أن إصدارها القابل للطي من الهواتف الذكية يتوقع أن يُطرح في الأسواق في سبتمبر المقبل، وهي النسخة التي تحمل اسم «مايت إكس».

وأضافت الشركة: «لا نريد أن نطرح هاتفاً يدمر سمعتنا».

وقال المسؤول بشركة «سي سي إس إنسايت»، بن وود: «كنا دائماً نتوقع أن يطرح (مايت إكس) بعد (سامسونغ غالاكسي فولد)، لكن المشكلات التي واجهت الشركة الكورية للهواتف منحت (هواوي) متنفساً».

كما ألغت «هواوي» إطلاق جهاز كمبيوتر (لابتوب) هذا الأسبوع، بسبب إدراجها في قائمة سوداء تجارية أميركية.