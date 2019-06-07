«أبل» تكشف عن نظام التشغيل «iOS 13» الجديد

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، أمس، عن نظام التشغيل (iOS 13 الجديد)، المقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد يوفر للهاتف الذكي «آي فون» ميزة «الوضع المظلم» Dark Mode لإراحة العين عند استخدام الهاتف في الظلام، حيث يتم عرض الأسطح البيضاء في التطبيقات باللون الأسود.

وأضافت أن نظام (iOS 13) يتيح إمكانية تدوير مقاطع الفيديو، التي تم تسجيلها في وضع «البورتيريه»، مع إمكانية تعديلها باستخدام فلاتر الألوان.

وأشارت «أبل» إلى أن وظيفة «التعرف على الوجه» FaceID ستتيح تحرير قفل الهاتف بشكل أسرع، كما أن التطبيقات ستكون أقل حجماً وتبدأ بشكل أسرع.

وبيّنت أنه إضافة إلى ذلك، سيقوم نظام التشغيل (iOS 13) الجديد بتحويل المكالمات المتطفلة «سبام» إلى «الميل بوكس» مباشرة بشكل أوتوماتيكي، معتمداً على المساعد الصوتي «سيري» لفلترة المكالمات.

وأكدت «أبل» أن نظام (iOS 13) لن يسمح إلا باستقبال الاتصالات من الأرقام، التي يعثر عليها في جهات الاتصال أو رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الدردشة.

وسيتوفر نظام التشغيل iOS 13 الجديد لهواتف «آي فون» بدءاً من الإصدار (6s) وما بعده.

- من المقرر إطلاق

النظام الجديد

في سبتمبر المقبل.