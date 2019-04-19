هواوي P30 Pro وسامسونج Galaxy S10+ Plus بداية منافسات الجيل الرابع

المصدر: فراس النعسان - دبي

اعتاد مستخدمو الهواتف الذكية على المنافسة الفصلية الكبيرة بين شركتي هواوي وسامسونج في طرح أجهزة تتشابه ف يالسعة والتقنية وقوة الأداء.

ومؤخراً طرحت سامسونج جهازها Samsung Galaxy S10+ Plus الذي يعتبر بداية عهد جديد في الهواتف الذكية للشركة، بينما قدمت هواوي نسخة Huawei P30 Pro التي حققت شهرة واسعة بفضل مميزات الهاتف فائقة الأداء.

الشكل الحديث

سيطر الشكل الحديث للهاتفين Samsung Galaxy S10+ Plus وHuawei P30 Pro بالألوان الجاذبة نظرة عصرية للمصممين العالمين للهواتف الذكية، وجاء Galaxy S10+ Plus بسبعة ألوان تنوعت بين الكلاسيكي والحديث، فيما اختارت هواوي لنسخة P30 Pro خمسة ألوان لاقت رواجاً بين كافة فئات المستخدمين.

الهيكل الملبي للطموح

قدمت هواوي نسخة P30 Pro بقياسات مثالية للجهاز العصري الذي تستوعب شاشته طموحات المهتمين برؤية شاشة واسعة وأنيقة، وظهر الجهاز بطول 158مم وعرض 73.4مم وسماكة 8.4مم ووزن 192 غرام، بينما حظي الهاتف Galaxy S10+ Plus من سامسونج بقياس طول 157.6مم أي أصغر بقليل من الـ P30 Pro وعرض أكبر 74.1مم وسماكة أقل 7.8مم ووزن بلغ 175 غرام.

دعم شبكة 4G

الهاتفين Samsung Galaxy S10+ Plus وHuawei P30 Pro يدعمان شبكة الجيل الرابع، وهو ما يؤكد أن كلا الشركتين أصبحتا جاهزتين تماماً لمستقبل ملئ بالمنافسة على صعيد تقنيات الـ 4G.

أما سرعة الإنترنت، فتصل في هواوي P30 Pro إلى 1400 ميجابايت عند وضعية 4G LTE، بينما في Samsung Galaxy S10+ Plus تصل عند وضع 4G LTE إلى 2 جيجابايت، ولكن سرعة أداء الشبكة على الجهازين لن تختلف كثيراً، بل على العكس ستتفوق في هواوي إذا ما كان الاستخدام الشبكي في وضع 3G HSPA المستخدم حالياً بسرعة تصل إلى 42 ميجابايت.

نقطة منافسة كبيرة

تبلغ المنافسة ذروتها بين شركات الهواتف المتحركة عند الحديث عن الشاشات وعلم البروز الضوئي، ونقاط الاستشعار في شاشات OLED وDYNAMIC AMOLED ولكن المستخدم سيلاحظ الفرق عند الاستخدام الليلي لهذه الشاشات. ففي هواوي P30 Pro تلعب شاشة الـ OLED دوراً مريحاً للغاية في الضبط التلقائي مع حجم 6.47 وهو أكبر بقليل من شاشة DYNAMIC AMOLED في Samsung Galaxy S10+ Plus التي تبلغ ذروة الأداء النهاري مع حجم 6.4 بوصة.

وتتشابه ألوان الشاشتين في Samsung Galaxy S10+ Plus وHuawei P30 Pro بواقع 16 مليون لون مع 398 بكسل في كل بوصة لـ P30 Pro، و526 بكسل في كل بوصة لـ Samsung Galaxy S10+ Plus.

المعالج الأقوى

لا يختلف إثنان على أن كلا الجهازين Samsung Galaxy S10+ Plus وHuawei P30 Pro يحملان معالجاً قوياً للغاية مع هواوي HiSilicon Kirin 980 وسامسونج Exynos 9820 Octa، فكلاهما يعملان بسرعة معالج ثماني النواة، وهو الأهم بالنسبة للمستخدم.

أما الرامات، فوفرت هواوي خيارين هما 6 و8 جيجابايت، بينما اختارت سامسونج 8 جيجابايت للرام.

كاميرا عملاقة

هنا تأتي المنافسة الكبرى في عالم الهواتف المتحركة الذكية. فجهاز Huawei P30 Pro لديه أربع كاميرات ذات دقة هائلة تنافس الكاميرات المحترفة للمصورين، وتأتي كالتالي:

• الكاميرا الأولى: 40 ميجابكسل

• الكاميرا الثانية: 20 ميجابكسل (Ultrawide)

• الكاميرا الثالثة: 8 ميجابكسل (Telephoto)

• الكاميرا الرابعة: كاميرا TOF

بينما Samsung Galaxy S10+ Plus يقدم بثلاث كاميرات على الشكل التالي:

• الكاميرا الأولى: 12 ميجابكسل

• الكاميرا الثانية: 12 ميجابكسل (telephoto)

• الكاميرا الثالثة: 16 ميجابكسل (Ultrawide)

هذه الكاميرات مدعومة بقوة التقاط هائلة للصورة، لكن بتجربة المختصين تم ترجيح كفة كاميرات هواوي لأنها تعمل بدقة أعلى في التقاط اللون الواقعي للصورة، وتوفير تجربة أداء أكثر احترافية من سامسونج.

بطارية ليوم طويل

يهتم المستخدم بأداء البطارية التي يحملها جهاز الهاتف الذكي على المدى البعيد، بعيداً عن تفاوت هذا الأداء سواءاً في الشحن أو النفاد.

ففي Huawei P30 Pro دعم لشحن بطارية بقوة 40 واط في أقل من ساعة، وتصل البطارية إلى 70% بحدود 30 دقيقة شحن، بينما في Samsung Galaxy S10+ Plus يبقى الدعم بقوة 15 واط فقط. هنا نلاحظ تفوقاً كبيراً لبطارية هواوي التي تتشابه مع سامسونج في خاصية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط.