"هونر" تطلق هاتفها الجديد "هونر فيو20 "

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلقت "هونر"، هاتفها الأحدث والأبرز ’هونر فيو 20‘ للمستهلكين في سوق الإمارات العربية المتحدة ليلة أمسِ.

و سلطت "هونر" الضوء على خمس ميزات مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في العالم يتمتع بها الهاتف الجديد، بما في ذلك: الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على قياسات زمن التحليق الضوئي TOF، والكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجابكسل ذات الفتحة الأصغر على مستوى القطاع بواقع 4.5 مم، ومعالج الذكاء الاصطناعي ’كيرين 980‘ القائم على تقنية التصنيع المتقدمة ’7 نانومتر‘، إلى جانب تصميم ’أورورا‘ المذهل بتقنية النانو ووحدة المعالجة العصبية ثنائية-النواة التي تدعم تكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة ’واي فاي‘ القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وكانت ’هونر‘ قد أقامت فعالية إطلاق عالمية لهاتفها الجديد يوم 22 يناير 2019 في باريس.

وبهذا الصدد، قال كريس سون بايجونج، رئيس علامة "هونر" في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل هاتف "هونر فيو 20" نقلةً نوعيةً وثورةً حقيقيةً في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية. وحظي الهاتف بإشادة واسعة بالنسبة لتميزه الهندسي، كما حصد عدداً كبيراً من الجوائز والتقييمات الإيجابية. ويمكن للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط أن يترقبوا هاتفاً ينطوي على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مع أداء هو الأفضل على مستوى القطاع.

تعتبر الكاميرا الخلفية لهاتف "هونر فيو20" أولى الكاميرات المزودة بمستشعر IMX586 بدقة 48 ميجابيكسل من شركة "سوني" ، وتقوم الكاميرا بالتقاط عدة صور بدقة 48 ميجابكسل في آن واحد، ومن ثم دمج وترتيب أفضل التفاصيل من كل صورة ملتقطة لإنتاج صورة واحدة بدقة 48 ميجابكسل.

كما زود الهاتف بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، مما يتيح له توفير تجارب مخصصة وسهلة الاستخدام. وتعتبر الكاميرا ثلاثية الأبعاد وقدرات الذكاء الاصطناعي للهاتف قادرةً على تمييز أكثر من 100 صنف من الأطعمة وتوفير معلومات السعرات الحرارية لمساعدة المستخدمين على اتباع أنماط حياة صحية. ويمكن لخاصية التعرف على الأجسام باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التعرف على أكثر من 300 معلم شهير و100 ألف لوحة حول العالم.